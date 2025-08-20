KSML: Mies tuomittiin perussuomalaisia arvostelleen toimittajan kunnian loukkaamisesta

Erämaa kirjoitti kesällä 2023 perussuomalaisia arvostelleen kolumnin. Sitä seurannut ryöpytys on kirvoittanut ainakin kaksi kunnianloukkaussyytettä.
Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 37-vuotiaan miehen Iltalehden toimittajan Ida Erämaan kunnian loukkaamisesta. Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi tuomiosta tiistaina.
Lehden mukaan mies tuomittiin 15 päiväsakkoon, joista koitui hänen tuloillaan maksettavaa 540 euroa. Lisäksi mies määrättiin korvaamaan Erämaalle 800 euroa kärsimyksestä.
Tuomiosta myös uutisoineen Iltalehden mukaan mies oli lähettänyt Erämaalle sähköpostin, jossa kutsui tätä valehtelijaksi ja kuvaili tämän toimintaa oksettavaksi. Lisäksi mies esitti sovinistisen ja halventavan vertauksen eläimestä, Iltalehti kertoi.
Syyttäjä lopetti esitutkinnan
Syyte liittyi Erämaan kesällä 2023 Iltalehdessä kirjoittamaan kolumniin, joka käsitteli perussuomalaisten ja median suhdetta. Erämaan mukaan perussuomalaisissa oli halukkuutta lehdistövapauden rajoittamiseen, kun media kertoi puolueen jäsenten yhteyksistä äärioikeistoon.
Kolumni johti arvosteluryöppyyn, josta osan epäiltiin kohdistuneen Erämaahan henkilönä ja ylittäneen hyväksyttävyyden rajat. Syyttäjä päätti kuitenkin lopettaa esitutkinnan vähäisyys- ja kustannusperusteilla.
Valtakunnansyyttäjä päätti jatkamisesta
Syyttäjän päätöksen jälkeen Suomen Journalistiliitto kanteli asiasta valtakunnansyyttäjävirastolle, josta kerrottiin huhtikuussa, että epäiltyjen kunnianloukkausten esitutkintaa jatketaan.
Valtakunnansyyttäjän mukaan toimittajaan kohdistuva epäasiallinen häirintä saattaa vähentää tai jopa kokonaan estää tiettyjen asioiden käsittelyn mediassa. Esitutkinnan jatkamista puolsi siis sananvapauteen ja yhteiskunnallisen keskustelun turvaamiseen liittyvä tärkeä yleinen etu.
Iltalehden mukaan vireillä on myös toinen kunnianloukkaussyyte Lapin käräjäoikeudessa. Sitä on tarkoitus käsitellä ensi vuonna.