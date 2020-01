Aivotutkija antaa viisi vinkkiä "säheltäjille" – ihminen on pudonnut kärryiltä työelämän kehittyessä: "Muistin rakoilu on hälytysmerkki"

Juuri tällaisten tapausten takia aivotutkija Minna Huotilainen on päätynyt kutsumaan 2010-lukua säheltämisen vuosikymmeneksi.

– Ajatellaan vaikkapa passimokaa: on kehitetty kallis, monimutkainen systeemi, jossa työskentelee pitkä ketju alansa ammattilaisia – ja silti näin käy. Mikä on se todennäköisyys, että näin paljon virheitä kasautuu? Huotilainen kysyy.

Kyse ei ole sattumasta

Hutilaisen mukaan kyse ei ole sattumasta vaan siitä, että nykyiset työtapamme saavat aivomme savuamaan. Muisti pätkii enemmän kuin koskaan, koska työelämä on täynnä keskeytyksiä ja rinnakkaisia prosesseja.

2020-luvusta keskittymisen vuosikymmen?

Huotilaisen unelma on, että 2020-luvusta tulisi taas keskittymisen, uudistumisen ja luovuuden aikaa. Hänen ja Leeni Peltosen tammikuussa julkaistu Uuden ajan muistikirja (Otava) käsittelee uudella vuosikymmenellä tarvittavia työelämätaitoja.

Ensimmäinen askel on tehtävien analyysi. Mitä oikeastaan pitää saada aikaan? Miten se onnistuu parhaiten? Mikä kaikki sitä häiritsee?

Uusiin työelämätaitoihin kuuluu, että osaa valita työtilat, työvälineet ja työseuran käsillä olevaan tehtävään sopivaksi. Huotilainen esimerkiksi tekee kotona kaikki syventymistä vaativat tehtävät, kuten kirjoittamisen. Jos taas ohjelmassa on isojen tiedostojen siirtämistä, hän asettuu työpaikan kahvihuoneeseen, jossa voi samalla vaihtaa ajatuksia kollegojen kanssa.

– Sähläämisen vähentäminen on mitä suurimmissa määrin johtamiskysymys, Huotilainen sanoo.

Riittääkö fyysinen läsnäolo?

Huotilainen muistuttaa, että luottamus on kahdensuuntaista. Jos työnantaja mittaa läsnäoloa työpisteellä, sitä sitten saadaan. Mutta onko fyysinen läsnäolo se, mitä kyseiseltä henkilöltä oikeasti halutaan?

– Mielestäni on parempi olla mittaamatta kokonaan kuin mitata väärää asiaa, Huotilainen sanoo.

Luottamuksen lisäksi tarvitaan työtiloja, joissa syventyminen ilman keskeytyksiä on mahdollista. Jokainen voi poistaa sähköpostin ponnahdusviestit koneeltaan ja ryhtyä säilyttämään puhelintaan poissa näköpiiristä, mutta se ei yksin riitä.

– Valitettavasti edelleen on työpaikkoja, joissa tilat jaetaan statuksen mukaan. Johtajalla on oma huone, jossa hän ei ehdi juuri olla, ja rivityöntekijöillä on pöydännurkka avokonttorissa.