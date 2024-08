Liidi, keissi, pitchaus – miksi työmaailman englanninkieliset termit nyppivät?

Liidi, keissi, pitchaus. Appi, rage, slaidata. Somen lisäksi myös reaalimaailmassa törmää usein englannin kielestä lainattuihin sanoihin. Työpaikoillakin anglismit kukoistavat – monien harmiksi. Kun tarjolla on koulutus business manageriksi, personal traineriksi tai vaikkapa service desk specialistiksi, osa kansalaisista näkee punaista.

On hyvin henkilökohtaista, mitkä termit ketäkin ärsyttävät, uskoo työnantajakuvakonsultti Marja Vesala työnhakupalvelu Duunitorilta. Tittelit ovat tänä päivänä usein englanninkielisiä. Jos yritys toimii muuallakin kuin Suomessa, myyntijohtajan kannattaakin olla myös sales director tai director of sales.

– Tämä on yrityksen sisäinen päätös. On myös henkilökohtaista, miten tittelit koetaan: keitä ne ärsyttävät ja keille ne ovat luontevia. Globaalissa maailmassa tittelit ovat enenevässä määrin englanninkielisiä.

Kaikille sanoille ei edes ole suomenkielisiä vastineita

Englanninkielinen puhe, tittelit tai termit työpaikoilla voivat aiheuttaa närää, jos ala ei ole tuttu tai itse on työssä, jolla "englanninnoksia" ei ole koskaan tarvittu.

– Ajattelen niin, että työpaikalla käytettävään kieleen vaikuttaa organisaation kulttuuri ja toimiala. Jargon on osa ammattikulttuuria. Esimerkiksi koodarit käyttävät pääosin englanninkielisiä termejä, joille kaikille ei ole suomenkielisiä vastineita. Varmasti näiden termien käyttäminen tekee työstä ja kommunikoinnista sujuvaa. Se on helpompaa kuin alkaa kääntää termejä suomeksi, Vesala sanoo.

"On hyvä muistaa, mikä on sisäistä viestintää, ja miten sitten viestitään ulospäin"

Kun palaverin aiheena on PowerBI tai Industrial Internet of Things, uraa alalla tekevät ymmärtävät, mistä puhutaan. Ulkopuolisille kuvaus kuitenkin saattaa olla pelkkää sanahelinää. Siksi heille olisikin tärkeää puhua toisenlaisilla termeillä.

– Kielen tarkoitushan on välittää tietoa ymmärrettävästi. Jargonin liiallinen käyttäminen voi aiheuttaa haasteita, jos se ei ole kaikille tuttua. On hyvä muistaa, mikä on sisäistä viestintää, ja miten sitten viestitään ulospäin, Vesala sanoo.