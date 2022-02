Miten kysyä mieheltä, onko hänellä erektio-ongelmia? Raati vastaa: "Et voi tietää, mitä toisen päässä liikkuu..."

Näin raati vastasi

"Huomioni kiinnittyy nyt tuohon "luulen"-sanaan. Et siis varsinaisesti tiedä, mistä on kyse; voihan mies olla vaikka aseksuaali . Eli en lähtisi kysymään mistään erektio-onglemasta, vaan kertomaan yleisesti omista tunteista: tarvitsen enemmän seksiä, minusta tuntuu, ettet halua minua ja se tekee minut surulliseksi, onko sinulla jotain huolia..." – Nainen, 36, avoliitossa

"Kerro, että sinusta tuntuu kuin hän torjuisi läheisyyttäsi ja kysy, tiedostaako hän tätä. Muista pysyä omissa tuntemuksissa, et voi tietää, mitä toisen päässä liikkuu, joten älä oleta. Oma kumppani koki joskus kovaa stressiä, ja sen vuoksi torjui läheisyyttä." – Nainen, 25, parisuhteessa

"Kysyt suoraan, niin kysyin minäkin, mutta mieskin oli avoin asian suhteen alusta asti, että on ongelmia. Torjuu myös minua välillä, kun tietää, ettei kykene siihen. 4 vuotta yhdessä oltu." – Nainen, 36, etäparisuhteessa

"Tuo omat tunteesi esille ja kerro, että sinulle herännyt epäilyksiä, että mies välttelee sinua. Jos et saa vastausta, on hyvä kuitenkin sanoa, että jos on jotakin sydämensä päällä aiheeseen liittyen, olet valmis kuuntelemaan."

– Nainen, 30, avoliitossa