Miten toimia, kun kumppani tarkkailee menemisiä? Lukijaraati epäilee suhteen tulevaisuutta: "Jos ei voi luottaa..."

"Kumppanini on tosi ihana, mutta hän tuntuu pelkäävän, että olen uskoton, vaikka huoleen ei ole syytä. Hän ei pidä siitä, että lähden kaverin kanssa ulos viettämään iltaa ilman häntä. Lisäksi hän tuntuu vahtivan sitä, missä liikun. Miten saisin kumppanini vakuuttumaan siitä, että hänen ei tarvitse tarkkailla menemisiäni? Tiedän, että hänen luottamustaan on rikottu aikaisemmissa suhteissa, joten se varmasti vaikuttaa taustalla." kysyy nimimerkki Mustiensukkienpesupartio .

Näin raati vastasi

"Ei kerrottum kauanko pari on ollut yhdessä. Jos suhde on tuore, luottamuksen pitäisi itsestään rakentua ajan kanssa. Jos taas pari on ollut yhdessä jo vuosia, on asia vaikeampi. Molemmissa tapauksissa parisuhdeterapeutti olisi hyvä apu."

– Nainen, 42, parisuhteessa