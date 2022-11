Miten ujo mies saadaan puhumaan seksistä? Lukijaraati tarjoaa vinkkinsä: "Älä heti ensimmäisenä ota esille..."

"Mieheni on ujo puhumaan seksistä. Miten olisi parasta aloittaa keskustelu?" kysyy nimimerkki Rihma .

Näin raati vastasi

"Tiedän, että sinua ehkä hieman ujostuttaa puhua tästä aiheesta, mutta se olisi minulle tosi tärkeää, jos me voisimme joskus puhua seksistä. Voidaan ottaa asiat hitaasti ja heti, jos sinusta tuntuu epämukavalta, niin voimme lopettaa." – Nainen, 19, sinkku

"Ehkä helpointa on kysyä, mikä sinua kiihottaa." – Mies, 47

"Ehkä voisit kertoa, miksi sinusta on tärkeä pystyä puhumaan parisuhteessa niistäkin asioista, joista tuntuu vaikealta puhua ja sitten voisit tiedustella, onko hän samaa mieltä. Voisit myös vakuuttaa omaa välittämistäsi ja luotettavuuttasi hänelle." – Nainen, 42, naimisissa

"Sama ongelma! Olen huomannut, että paras hetki puhua on seksin jälkeen, kun vielä makoillaan lähekkäin. Sanoa esimerkiksi, kuinka hyvältä tuntuu, mikä tuntuu hyvältä, ja kysyä entä sinusta? Kertoa, että yhdessä sitä tehdään, se on vain teidän oma juttunne." – Nainen, 24, parisuhteessa

"Hyvä jäänrikkoja on aina hankalissa aiheissa hyvä tyyli. Roisi vitsi tai jotain muuta, jolla saada pallo liikkeelle." – Mies, 32, sinkku

"Toivottavasti teillä on muuten hyvä kommunikaatio muiden asioiden suhteen, että vain seksi on tämä arka aihe. Itse aloittaisin kysymällä, mikä hänestä tuntuu hyvältä ? Tämä on sellainen yleiskysymys, josta voisi olla hyvä lähteä."

– Nainen, 32, sinkku