Miten kertoa nautinnosta seksin aikana? Tutkimuksessa löytyi naisten erityispiirre: "Pyrkivät välttämään rehellistä kommunikointia..."

Se, miten seksikumppanit kommunikoivat seksin aikana, vaikuttaa nautintoon, läheisyyteen ja tyytyväisyyteen. Archives of Sexual Behavior -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ihmiset kommunikoivat todennäköisimmin sellaisille kumppaneille, joiden kanssa heidän olonsa on luottavainen ja turvallinen; suosituin kommunikointimetodi oli sanaton viestintä.

Kommunikointi keskittyi liikkeisiin ja ilmeisiin

Osanottajat viestivät seksin aikana lähinnä sellaisille kumppaneille, joihin he luottivat. Kommunikointi keskittyi kehon liikkeisiin, ilmeisiin ja muihin fyysisiin ilmentymiin sanojen sijaan.

– Ihmisillä on tapana kommunikoida seksin aikana sanoitta, ja ihmiset kokevat sanallisen kommunikoinnin seksin aikana usein hankalaksi tai häiritseväksi, tutkimusta tehnyt Alicia M. Walker kommentoi PsyPostille .

Nuoremmat kertoivat toiveistaan vähemmän

– Ihmiset, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa, pyrkivät välttämään rehellistä kommunikointia seksistä, jotta eivät loukkaisi toisen tunteita. Kaikella tällä on merkitystä, koska seksuaalinen kommunikaatio lisää todennäköisyyttä kokea seksuaalista tyydytystä. Mitä avoimempaa ja selkeämpää kommunikaatio seksin aikana on, sitä parempaa seksi on, Walker sanoo.