Huono seksuaalikasvatus näkyy terapeutin vastaanotollakin – "Kukaan ei ole oikeasti sanonut meille, että..."

Netti on pullollaan hyviä lähteitä aiheesta, mutta toisaalta myös helposti harhaanjohtavaa ja hämmentävää sisältöä.

Koulun tarjoama seksuaalikasvatus

Erityistason seksuaaliterapeutti Marjo Viinanen Väestöliiton Terapiapalveluista kertoo, että hänen omassa, viittäkymmentä vuotta lähestyvässä ikäluokassaan, seksuaalikasvatus on ollut todella puutteellista.

– Se on ollut tautikeskeistä ja raskaudesta pelottelua. Kukaan ei ole oikeasti sanonut meille, että seksi voi oikeasti olla ihan kivaa, Viinanen kertoo.

Samalle ikäpolvelle ei olla voitu myöskään puhua sukupuolien tai seksuaalisuuden moninaisuudesta, sillä voimassa on ollut vielä kehotuskielto, joka on kieltänyt homoseksuaalisuudesta puhumisen.

– Mitä nuorempiin me tulemme, seksuaalikasvatus riippuu edelleen paljon opettajista ja koulusta, Viinanen sanoo.

– En koe hyvänä sitä, että jaetaan luokat erilleen ja tytöille kerrotaan kuukautisista ja pojille yleisistä murrosiän muutoksista. Tämä on sellainen asia, joka näkyy myös seksuaaliterapiassa. Ei ole tietoa siitä, miten eri sukupuoliset kehot toimivat tai voiko esimerkiksi kuukautisten aikana harrastaa seksiä. Niistä ei ole puhuttu ääneen. Luokalla voi myös olla, oppilaita, jotka eivät perinteisten jakojen vuoksi pääse oikeaan ryhmään, Viinanen sanoo.

Netin ihmeellinen maailma

– Siellä on todella paljon hyvää materiaalia, mutta jos katsot pelkästään pornoa, se ei seksuaalikasvatuksena toimi kauhean hyvin. Siinä ei näytetä keskustelua, suostumusta tai ehkäisystä huolehtimista vaan ryhdytään usein suoraan toimintaan.

– Puhutaanko me lapsille tarpeeksi ajoissa siitä, että mitä se tarkoittaa, jos näkee alastomia ihmisiä tekemässä jotain?

Viinasen mukaan lapsille olisi hyvä viestiä, että niin nuorena asiasta ei tarvitse kiinnostua tai pelästyä, eikä sitä tarvitse katsoa. Lapsen voisi olla kuitenkin hyvä tietää, mistä noin pääpiirteittäin on kyse ja että se liittyy aikuisten elämään. Tai jos lapsi näkee netissä jotain, mikä ihmetyttää, siitä voi puhua turvalliselle aikuiselle.

Aikuisen reaktiot seksuaalisuuden käsittelyyn ja seksuaalikasvatukseen kumpuaa usein siitä, miten asioista on itselle lapsena puhuttu.

– Jos me aikuisina kamppailemme sen kanssa, että voimmeko me nauttia tai onko meidän kehomme riittäviä, niin eikö me sen kokemuksen kautta haluttaisi, että meidän lapsemme eivät joudu pohtimaan semmoista?