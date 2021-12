Miten hallitus suhtautuu asiantuntijoiden riippumattomuuuteen? SDP:n edustaja kuuli kriittisen THL-lausunnon ensi kertaa suorassa lähetyksessä

– Haluaisimme kyllä vaihtaa Nohynekin KRARin johdosta, mutta THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan pitäisi se tehdä. Siitäkin on puhuttu, onko Tervahauta enää tehtäviensä tasalla pandemian tässä vaiheessa, hallituslähde kertoi Iltalehdelle.

Ivan Puopolon kysymys veti hiljaiseksi

– No, tietenkin riippumattomuus on tärkeä asia ja yleensäkin, että valitsemme asiantuntijatehtäviin ihmisiä, jotka ovat alansa eksperttejä juuri siinä tehtävässään, mitä he tekevät, Berg vastasi pienen hiljaisuuden jälkeen.