Sanna Marin puolustautuu MTV:n Uutisextrassa: Hallitus ei ole johtanut suomalaisia harhaan maskiasioissa – näin pääministeri kommentoi Krista Kiurun asemaa

Pääministeri Marin antoi eilen eduskunnassa ymmärtää, ettei maskisuositusta olisi voitu antaa keväällä, sillä maskeja ei ollut tarpeeksi. Tämä on saanut opposition syyttämään hallitusta jopa valehtelusta.

– Ei ole johtanut. Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt selvityksen kankaisiin kasvomaskeihin liittyen. Tuolloin on arvioitu, ettei ole olemassa riittävästi tieteellistä näyttöä siihen, että kankaiset kasvomaskit olisivat riittävään suojaavia, Marin kommentoi.

Marin puhui maskipulasta jo keväällä

Krista Kiurulla on pääministerin luottamus

Raju kritiikki maskiselvitykseen ja osin myös muuhun koronakriisin hoitoon liittyen on kohdistunut hallituksen ministereistä etenkin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun (sd.).

Pääministeri vakuuttaa, että Kiurulla on yhä hänen luottamuksensa.

– Kyllä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla on minun luottamukseni. Voin sanoa, että hän on tehnyt todella kovasti töitä niin keväällä kuin kesällä ja syksylläkin, että epidemiatilanne on saatu pidettyä hallinnassa.