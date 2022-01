Lasten pelottelu oli Pöllöraadille liikaa: "Vaikuttaa, että Krista Kiurun tarkoitus pyhittää keinot"

– Kyllä pitäisi vähän enemmän olla vastuuta tuollaisessa puheessa. Lasten ja nuorten pelottelu ei ole ok.

Raportin tulokset liioittelua?

Myös itse raportin johtopäätökset ovat ihmetyttäneet monia Suomessa ja maailmalla. Muun muassa Helsingin Sanomat ja Yle ovat nostaneet esille raportin väitteen siitä, että jopa puolet koronaan sairastuneista voi saada long covidin. Tätä on pidetty liioitteluna muun muassa sen takia, että työryhmän raportti on vedonnut ilman kontrolliryhmää tehtyihin tutkimuksiin ja painotti sairaalahoitoon joutuneita. Suuri osa raportissa pengotuista tutkimuksista on myös tehty ennen kuin rokotteet olivat käytössä.