Päätoimittajan kommentti: Ministeri painostaa maan parhaita korona-asiantuntijoita ja pettää samalla hallitusohjelman lupauksen

Harvinaisen häijy vuoto

Politiikan ja median vuorovaikutuksessa vuodot ovat peruskauraa. Tällä kertaa vuodossa on kuitenkin erityisen häijy sivumaku, koska siinä kohdistetaan rajua kritiikkiä kahteen henkilöön: THL:n pääjohtajaan Markku Tervahautaan ja Hanna Nohynekiin, joka on KRAR:n sihteeri ja yksi Suomen kokeneimpia ja ansioituneimpia rokotusasiantuntijoita.

Suhmurointi rapauttaa uskoa viranomaisiin ja asiantuntijoihin

Sanna Marinin hallitusohjelmassa alussa kansalaisille annetaan kuusi lupausta. Neljäs niistä on lupaus tehdä ”tietopohjaista politiikkaa”: ”Laadukas lainvalmistelu on keskeistä politiikan uskottavuuden ja legitimiteetin näkökulmasta. Sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa. Syvennämme yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa.”

Viisaista päätöksistä kannattaa pitää kiinni

Maan hallitus on tehnyt pandemian kestäessä lukuisia viisaita linjauksia. Yksi niistä on, että viruksen kanssa pyritään elämään yhteiskuntaa auki pitäen. Hallitus on todennut, että rajoituksia ei pidä määrätä varmuuden vuoksi. On päätetty, että mikäli rajoituksia tehdään, niiden on oltava oikeansuhtaisia ja välttämättömiä.