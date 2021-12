"Törkeä" koronavuoto ihmetyttää MTV:n Pöllöraatia: "Mutta sillä tavalla tämä hallitus on käsitellyt ristiriitojaan"

Tilaisuuksien järjestäjien on kuitenkin mahdollista kiertää rajoitukset ottamalla koronapassi käyttöön.

Pöllöraadissa arvellaan, että rokotuspisteitä on paikoin ruuhkautunut sen takia, että kansalaiset pääsisivät passien avulla ilakoimaan baareihin. Uusien ohjeiden mukaan anniskelu jouduttaisiin ilman passin syynäystä lopettamaan jo kello 17.00.

– Niin karua kuin se onkin, että anniskelu loppu kello 17, jos koronapassia ei oteta käyttöön, niin se on kuuleman mukaan aiheuttanut rokotusasemille ruuhkia, arvelee politiikan toimittaja Jari Korkki.

Pettersson muistuttaa, että on ihmisoikeus jättää rokote ottamatta.

– Se mitä tarvitaan, on jahkaileville kannustetta, eli jos haluaa lounasravintolaan tai nauttimaan ravintolaan alkoholia, niin ottaa rokotteen. Toiseksi pitäisi vakuuttaa heidät, jotka syystä tai toisesta pelkäävät rokotetta. Heillä on huoli. Sitä vastaan taistellaan informaatiolla, Petterson sanoo.

– Miten heidät tavoitetaan, jotka eivät periaatteessa vastusta – eivät joko pääse, halua tai voi lähteä tai eivät tiedä, että pitäisi lähteä. Tämä tarkoittaa ihmisiä, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia. Minusta on hämmästyttävää, kuinka infoa on edelleen vain suomeksi tai ruotsiksi, Pettersson huomioi.

– Erilaisiin kampanjoihin on käytetty aika isojakin rahoja, mutta kyllä näihin rokotteisiinkin olisi muutaman roposen voinut laittaa.

Realismia uutisointiin

Pöllöraadissa nostettiin esiin kotimaisen median paikoin pehmeämpi tulokulma koronauutisoinnissa. Muiden maiden uutisointi ruumisrekkoineen on vaikuttanut shokeeraavammalta.

Kotimaan mediassa on vasta hiljan nähty esimerkiksi tehohoidossa olleiden omia kokemuksia.

– Näköjään sitä ainakin tarvitaan, että on tämmöisiä tyyppejä, jotka suorastaan sieltä teho-osastojen katveesta kertovat oman tarinansa, Korkki sanoo

Yhdeksi ongelmaksi koronapandemian realistisessa uutisoinnissa on muodostunut, se ettei esimerkiksi teho-osastoilta voida välittää materiaalia kovinkaan helposti.

– Kaikki mediat fiksusti näyttävät, minkälaisessa paineessa terveydenhuollon ammattilaiset painivat teho-osastoilla, mutta ei olla päästy ottamaan kuvia ja kertomaan näitä tarinoita. Se on ollut meille ongelma, Lehtimäki taustoittaa.

"Aika ikävä tapa tehdä politiikkaa"

– Onhan se huolestuttavaa. Toisella suupielellä sanotaan, että mennään asiantuntija-arviot edellä, ja toinen suupieli sanoo, "paitsi jos ne ovat eri mieltä kuin me", niin eihän se toimi, Korkki kummeksuu.

– Sen kaikki tunnistavat, että sosiaali- ja terveysministeriön, Kiurun johtaman linjan, sekä asiantuntijoiden ja THL:n välillä on ajoittain ollut aika vahvakin jännite. Sitä pidettiin hyvin erikoisena, että se (vuoto) henkilöitiin kahteen kuitenkin aika arvostettuun, varsinkin Hanna Nohynekiin, joka on ollut esimerkiksi median käytettävissä aivan fantastisen hyvin ja on ihan huippuasiantuntija, Lehtimäki kertoo.