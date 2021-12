EU patistaa Suomea tiukempiin koronatoimiin – MTV Uutiset julkaisee komissaarin kirjeen Krista Kiurulle: "Tämä vaatii välitöntä toimintaa"

Euroopan komissiossa terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides kirjoitti toissapäivänä paimenkirjeen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle. Kirjeessä painotetaan muun muassa kolmannen rokotekierroksen aikaistamista.

– Mitä enemmän rokotamme, sitä enemmän hyötyä rokotteista on, Kyriakides kirjoittaa.

Kirjeessä kehotetaan Suomea myös nostamaan testauskapasiteettia, tehostamaan jäljitystä ja tarkkailemaan viruspitoisuuksia jätevesissä.

Julkaisemme komissaarin kirjeen vapaasti suomennettuna sanasta sanaan alla.

Hyvä ministeri Krista Kiuru,

Yhteistyömme, koordinointimme ja solidarisuutemme koronaviruksen hallinnoinnissa on kantanut meitä eteenpäin lähes kaksi vuotta kestäneen kriisin aikana ja haluan kiittää teitä kaikkia tästä.

On tärkeää, ja uskon että me kaikki olemme tästä samaa mieltä, että nämä periaatteet ohjaavat meitä eteenpäin välittömässä tulevaisuudessa astuessamme oletettuun, pandemian uuteen vaiheeseen. Koronarokotteiden käyttöönotto, EU:n digitaalinen koronapassi ja hyvä sää tarjosivat meille ajanjakson vakautta, mutta nyt kohtaamme jälleen todella haastavan ja huolettavan epidemiologisen tilanteen. Edessämme on jo valmiiksi haasteellinen talvi deltavariantin korkean tarttuvuuden, korkean immuniteettivajeen ja ei-lääketieteellisten toimien höllentämisen sekä ihmisten rentoutuneen käyttäytymisten takia. Nyt saatamme joutua kokemaan lisäksi lisää painetta omikronvariantin takia. Kirjoitan sinulle rohkaistakseni sinua ja terveysministeriä tekemään äärimmäisenne kohottaaksenne rokotuskattavuutta kaikissa kelvollisissa ryhmissä. Mitä enemmän rokotamme, sitä enemmän hyötyä rokotteista on.

Meillä on nyt riittävästi todisteita osoittamaan, että rokotteiden tehokkuus heikkenee ajan myötä, erityisesti suoja tartuntaa ja sen levittämistä vastaan. Vaikka rokotteiden teho vakavaa koronatautia ja sairaalahoitoa vastaan pysyy korkealla, kun otamme huomioon viime aikaiset suositukset Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskukselta, uskon vahvasti, että EU:n yhteinen lähestymistapa edetä nopealla tehosterokotusten jakamisella on tehokkain tapa eteenpäin ja se on myös ratkaisevaa rokotuksia koskevan luottamuksen rakentamisessa. Tämä vaatii välitöntä toimintaa ja rohkaisen sinua tarjoamaan tehosterokotuksia kiireellisesti jokaiselle, joka on kelvollinen ottamaan rokotteen, jotta suoja tartuntoja vastaan ja tartuntojen leviämisen kontrollointi paranee.

Samalla kun jatkamme rokottamista ja suojan tehostamista niin paljon ja niin nopeasti kuin mahdollista, meidän täytyy tämän rinnalla säilyttää tai ottaa käyttöön ei-lääketieteellisiä toimia. Nämä ovat todettu tehokkaiksi aikaisemmin ja tullaan toteamaan tehokkaiksi uudelleen riippumatta siitä, mikä variantti leviää. Meidän täytyy, kuten aina, varmistaa, että toimenpiteet ovat oikeasuhtaisia, mutta tehokkaita. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus on valmis antamaan neuvoja ja tukea. Omikronvariantin tunnistaminen näyttää meille, kuinka välttämätöntä genominen sekvensointi on. Se varoittaa meitä huolettavista varianteista ja auttaa meitä seuraamaan niiden kehittymistä. Olette jo tehneet merkittäviä ponnisteluja nostaaksenne sekvensoinnin määrää ja tätä tulee vahvistaa vielä enemmän. Tietyt jäsenmaat ovat jääneet huomattavasti jälkeen tässä ratkaisevassa ulottuvuudessa. Kuten aina, olemme valmiita avustamaan, niin taloudellisesti kuin teknisesti terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisten (HERA) kautta.

Samalla kun tartuntojen lukumäärä nousee ja me havaitsemme lisää tapauksia uudesta variantista johtuen, voin vain rohkaista teitä nostamaan testauskapasiteettianne (sekä PCR-testien että antigeenitestien osalta) nopeasti ja päättäväisesti. Jäteveden tarkkailu on todettu myös tehokkaaksi työkaluksi, joka tarjoaa keskeistä näkemystä ja sen tulee olla vipuvarsi diagnostisessa ponnistelussa.

Testauksen lisäksi täytyy tehdä vankkaa tartunnanjäljitystyötä ja nopeaa eristämistä silloin, kun se on perusteltua. Jotkut jäsenmaat käyttävät jo eurooppalaista sähköistä matkustajatietolomaketta, joka on sopiva mekanismi siirtää olennaista tietoa nopeasti matkustajista rajojen yli. On sanomattakin selvää, että mitä enemmän jäsenmaat käyttävät tätä välttämätöntä työkalua, sitä tehokkaampi se tulee olemaan.

Olemme työskennelleet yhdessä EU:n strategiassa koronan selättämiseksi loistavalla menestyksellä. Kun lisää ja lisää lupaavia hoitoja tulee saataville, uskon, että meidän kokemuksemme rokotteiden hankkimisessa tulisi olla meidän käsikirjamme. Yhteinen eurooppalainen hankinta hoidoissa on paras tapa eteenpäin. Tämä tulee varmistamaan paremmat ehdot ja oikea-aikaisuuden ja yhtäläisen saannin kaikille eurooppalaisille. Kutsun teidät liittymään suunniteltuun, EU:n yhteisiin hankintoihin tällä osa-alueella ilman viivyttelyä. Lisäksi, tutkimme mahdollisuutta ostaa saatavilla olevia tarvikkeita osana yhteistä hankintaa lisätukeaksemme saannin milloin ja missä sitä tarvitaan.

Lopuksi, vuosi sitten laitoimme eteenpäin Euroopan terveysunionin ehdotukset vahvistaaksemme yhteisiä puitteitamme valmiudessa ja vastauksissa terveysuhkiin. Hyvää edistystä on tapahtunut kahden viraston vahvistuksessa, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa ja Euroopan lääkevirastossa. On kuitenkin välttämätöntä, että me puskemme eteenpäin ja saatamme neuvottelut päätökseen rajojen ylittävien terveysuhkien säännöksen ja HERA kriisisäännöksen osalta. HERA:n toiminnallistaminen kriisivaltuuksilla olisi antanut meille vieläkin voimakkaamman jalansijan koordinoida vastatoimia uutta omikronvarianttia vastaan, kuten myös mitä tahansa muuta varianttia tai huolia vastaan tulevaisuudessa.

Luotan, että olet samaa mieltä siitä, että meidän pitää saattaa neuvottelut päätökseen tässä tärkeässä aloitteessa niin pian kuin mahdollista.

Vilpittömästi,