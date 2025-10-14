Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen avaa, miten legendaarinen Doug Shedden saatiin vaasalaisseuran päävalmentajaksi ja miksi Juuso Hahl päädyttiin erottamaan.

Sport tiputti tiistaina jymyuutisen: kanadalainen Doug Shedden palaa jääkiekon SM-liigaan vaasalaisseuran uutena päävalmentajana loppukauden kattavalla sopimuksella. Juuso Hahlille päädyttiin antamaan potkut HIFK:n, Jokerien ja Leijonien takavuosien luotsin tieltä.

– Jos katsoo otantaa viime vuodelta, kesältä ja tältä alkukaudelta, olemme organisaationa kehittyneet paljon. Olemme saaneet yleisömäärät hienosti nousemaan ja kumppaniverkostoa vahvistettua. Meillä on kuitenkin urheilullinen menestys keskiössä. Olemme kokeneet, että sillä puolen emme ole ihan pystyneet siihen, miten muuten olemme pystyneet kehittymään. Sen takia tämä tuli ajankohtaiseksi asiaksi ja päädyimme tällaiseen ratkaisuun, Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kertoo puhelimitse.

Seurapomolta lähtee perään pienoinen sivallus.

– Monessakin mediassa moni seura on toitottanut, että markkinat ovat tyhjät ja EU:n ulkopuolelta on vaikea tuoda väkeä. Hänet (Sheddenin) kuitenkin bongasimme. Totta kai scouttasimme ja selvittelimme taustoja, missä mies nyt menee. Meidän onneksemme hän sattui nyt olemaan vapaana ja miehellä on mahtavat muistot Suomesta. Hän on ollut viime vuodet isoissa liigoissa päävalmentajapesteissä.

Shedden on 2010-luvun puolivälistä eteenpäin valmentanut Sveitsin, Saksan ja Slovakian pääsarjoissa. Viimeisimmäksi saksalaisen Iserlohn Roostersin peräsimessä lokakuusta 2023 edelliskevääseen.

Sport alkoi olla yhteydessä 64-vuotiaaseen kanadalaiseen Kemppaisen mukaan "ihan viime päivinä".

– Nopeasti loppujen lopuksi nämä asiat viimeisten päivien aikana etenivät.

"Tulos määrittelee paljon"

Potkittu Hahl oli tehnyt Sportissa verrattain laadukasta työtä. Hän saapui seuraan apuvalmentajana vuonna 2021 ja oli toiminut viime kaudesta lähtien pääluotsina. Edelliskaudella seura ylsi ensimmäistä kertaa historiassaan SM-liigan puolivälieriin Hahlin luotsaamana.

Sport on tällä hetkellä juuri pudotuspeliviivan alla 13. sijalla, mutta vain kaksi pistettä Kärppien perässä – täysin mukana taistelussa playoff-sijoista.

– Juuso on hyvä valmentaja ja tehnyt tosi kovasti täällä töitä. Kaikki nöyrät kiitokset täältä lähtevät hänelle, Kemppainen sanoo.

Oliko joitain erityisiä asioita, mihin ette ole olleet Hahlin valmennustyössä niin tyytyväisiä kuin olisitte halunneet olla?

– Ne ovat enempi sisäisiä asioita, mutta tietysti tässä ammattiurheilussa tulos määrittelee paljon.

Miten käsittelitte tilanteen Hahlin kanssa ja milloin kerroitte hänelle viimeisestä ratkaisusta?

– Totta kai asiat käydään keskustellen kasvotusten. Ratkaisu ja päätökset käytiin täällä tänään valmentajamme, urheilutoimenjohtajamme (Ari-Pekka Pajuluoma) ja minun välillä. Jokainen ymmärtää, että nuo eivät ole niitä keskusteluita ja palavereita, joissa ilo on ylimmillään. Isoja, tympeitä hetkiä, mutta ne on vain tehtävä.

"Tiukkaa on edelleen"

Sport on ollut taloudellisesti todella ahtaalla ja taistellut viime vuonna jopa olemassaolostaan. Oma kysymyksensä on, miten suurta taloudellista harkintaa vaasalaisseura on käynyt – tällainen ratkaisu ei kuitenkaan halvaksi tule.

– Totta kai jokainen liike pitää miettiä toiminnallisesti ja taloudellisesti. On täysin totta, että tiukkaa meillä on ollut, eikä ole mikään salaisuus, että tiukkaa on edelleen. Jokainen euro pitää tarkasti määritellä.

– Totta kai olemme katsoneet, miten alkukausi on mennyt. Meidän selkeä tavoitteemme on olla pudotuspeleissä tälläkin kaudella. Jokainen tietää myös sen, että pudotuspeleistä pystyy lisäeuroja saamaan. Ne ovat meidän seurallemme taloudellisestikin tärkeitä matseja. Me uskomme siihen, että tällä kovalla ratkaisulla meidän mahdollisuutemme päästä tänäkin vuonna pudotuspeleihin ovat piirun verran paremmat.

Oletteko varmoja, ettei tämä ratkaisu tule ajamaan Sportia taloudellisesti sellaiseen ahdinkoon, jossa ette haluaisi olla, jos ette tavoitteessanne onnistuisikaan?

– Sen voin luvata, että tämä ratkaisu ei yksistään tule meitä sellaiseen tilanteeseen ajamaan.

"Herättää tunteita"

Shedden tunnetaan tulisieluisena ja intohimoisena luotsina, mutta millainen käsitys Sportilla on, miten paljon miehessä on samaa kuin aikoinaan 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomessa ja miten paljon hän on mahdollisesti muuttunut vuosien varrella?

– Kyllä hänestä varmasti karismaattinen johtaja saadaan koppiin, joka pitää puolia ja seisoo joukkueen puolella. Varmasti tietynlaista valovoimaisuutta meidän seuraamme. Tunnettu hahmo suomalaisessa ja koko eurooppalaisessa jääkiekkoilussa.

– Varmasti sellainen, joka herättää tunteita kiekkoa seuraavassa väessä ja myös median mielenkiintoa.

MTV Urheilu tavoitti Juuso Hahlin, mutta hän kertoi, ettei anna asiasta vielä kommentteja.