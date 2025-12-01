Tappara pelaa jo tässä vaiheessa kautta tavalla, jonka on syytä hirvittää muita SM-liigaseuroja.

Perjantaina Tappara katkaisi yhdeksän ottelun mittaiseksi venyneen Tampereen paikallisotteluiden tappioputkensa 3–0-voitolla Ilveksestä.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee Tapparan olevan nyt melko lailla ytimessä pelaamisensa kanssa.

– Siellä on Christian Heljanko ja Juha Metsola molemmat viiden joukossa maalivahtipörssissä. Ylivoima on paras, alivoima on paras, rosteri on vahvin, maalierotus on paras, aloituksissa he ovat tilastokakkosia, Kivi luettelee viimeisen kahdeksan ottelun kuntopuntarin lukemia.

– Ilvestä vastaan he vielä puolustivat jäähyttömästi, joten he ovat nyt saaneet senkin parannettua. Jäähyjä he eivät ole juurikaan ottaneet maaottelutauon jälkeen.

– Sanon, että aika hyvältä näyttää, Kivi ennustaa.

Viimeisen kymmenen ottelun otannalla Tappara on napsinut seitsemän voittoa varsinaisella peliajalla. Piikkipaikan joukkue on ottanut haltuunsa vasta hiljattain, mutta ennusmerkit tästä eteenpäin ovat hurjat.