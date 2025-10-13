Jääkiekon SM-liigassa viimeisenä oleva Helsingin IFK järjesti maanantaina tiedotustilaisuuden, jossa sillä ei ollut kuitenkaan konkreettista kerrottavaa muutoksista.

HIFK:n SM-liigakausi on edennyt katastrofaalisesti, ja maineikas seura on sarjassa viimeisellä 16. sijalla. 12 ottelusta 12 pistettä keränneiden helsinkiläisten sesonkia ovat synkistäneet joukkuetta kovalla kädellä kurittaneet loukkaantumiset. Tällä haavaa sivussa on 13 pelaajaa – lukuun sisältyy useiden tähtipelaajien pitkä sairausloma.

HIFK:n järjestämässä maanantain tiedotustilaisuudessa odotettiin yleisesti julkistettavaksi pelaajahankintoja, mutta niitä ei saatu. Niistä aiotaan HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesosen mukaan kertoa "asap tietenkin", siis niin pian kuin mahdollista.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että maalivahti, puolustaja ja pari hyökkääjääkin tarvitaan, Pesonen ruoti.

Hän tuumi, että kauden ollessa käynnissä pelaajia on vaikea saada.

– EU:n ulkopuolelta on mahdoton saada nopealla aikavälillä pelaajia lakimuutoksen myötä. Osa pelaajista on myös vanhoissa sopimuksissa kiinni. Sekään ei ole välttämättä aina hyvä ratkaisu, että otetaan seuraavankin kauden taakkaa. Monta asiaa siinä pitää huomioida.

– Käytännössä kaikkia vapaana olevia pelaajia kartoitetaan koko ajan.

Jokinen: Valmennus epäonnistunut

HIFK:n päävalmentajana ensimmäistä kauttaan vetävä Olli Jokinen pui, että surkeaan alkukauteen ovat olleet syynä runsaat loukkaantumiset, joita on tullut kärkipäästä, ja hänen mukaansa myös epäonnistunut valmennus.

– Jatkumo harjoittelussa, pelin opettaminen, uusi pelitapa on jäänyt vajavaiseksi. Loppupeleissä katseet voi silloin kääntää valmennukseen, ja olemme siinä epäonnistuneet. Jollain tapaa sekin on osasyy, minkä takia olemme tässä tilanteessa eli viimeisenä sarjataulukossa, Jokinen kommentoi.

Päävalmentaja kuvaili toiminnan olleen "erittäin rikkinäistä", kun HIFK:n ringin pitäisi pysyä terveenä ja saada harjoiteltua. Hän myös maalasi, että HIFK:sta halutaan paikka, jossa pystyy kehittymään riippumatta siitä, onko nuorempi vai vanhempi pelaaja.

– Haluamme muuttaa kulttuuria täällä urheilullisempaan suuntaan nimenomaan sillä, että tänne tulisi jatkossa pelaajia oikeilla syillä. Oikeat syyt pitää olla siinä, että jokainen yksilö, joka tähän seuraan tulee, haluaa kehittyä ja lyödä itsensä likoon, mitata omaa potentiaalia iästä riippumatta. Siihen suuntaan olemme menossa.

Jokinen puhui tulevasta niin, että "realiteetti on aina se, että vaihdoksia tulee".

– Nyt olemme siinä tilanteessa, että on pelaajista itsestään kiinni, kuka pystyy toteuttamaan sitä juttua, mitä haluamme täällä tehdä urheilullisesti.

HIFK:n tavoitteet eivät ole Jokisen mukaan muuttuneet – tavoitteena on pelata pudotuspeleissä.

HIFK-pomo: Hallitus on tyytyväinen

HIFK:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola puhui sarjasijoituksesta huolimatta positiiviseen malliin.

– Tietysti tilanne on vaikea, mutta hallitus on tyytyväinen lyhyen tähtäimen ja myös pitkän tähtäimen strategiaan ja toimenpiteisiin. Nyt pitää ryhtyä sanoista tekoihin ja antaa täysi työrauha ja luottamus johdolle ja päävalmentajalle. Sen tietysti hallitus haluaa tässä vaiheessa ehdottomasti tehdä, Eskola sanaili.