Kimmo Kapanen paljastaa, miksi hän hyppäsi pikavauhdilla SM-liigajätin pomoksi – raha näkyy uudessa arjessa

Viime vuodet ruotsalaisseura Timrån urheilujohtajana toiminut Kimmo Kapanen teki keväällä ison ratkaisun, kun hän päätti palata takaisin Suomeen. Vain päivä sen jälkeen, kun Timrå oli ilmoittanut Kapasen lähdöstä, SM-liigaseura Oulun Kärpät tiedotti, että Kapanen on sen uusi urheilutoimenjohtaja. Kapanen avaa siirtonsa taustoja MTV Urheilun haastattelussa, puhuen myös uuden työnantajansa tarjoamista ”isoista mahdollisuuksista”.

Kimmo Kapanen muistetaan pelaajauraltaan muun muassa KalPan, HIFK:n, HPK:n, Ässien ja Timrån tolppien välistä. Hän päätti pelaajauransa Porissa keväällä 2008.

Sen jälkeen hän toimi tovin ajan KalPan maalivahtivalmentajana ja sen jälkeen useamman kauden ajan seuran urheilupomona.

Muutaman välivuoden jälkeen Kapanen palasi seurajohtotehtäviin kesällä 2022, kun hän siirtyi vastaikää SHL:ään nousseen Timrån urheilujohtajaksi.

Kapasen kolmen vuoden mittaisen pätkän aikana Timrå meni seurana selkeästi eteenpäin.

– Syy sille, että miksi Timrå halusi minut sinne, oli se, että he halusivat vakiinnuttaa asemansa SHL:n pudotuspelijoukkueena. Tuon suhteen voi hyvällä omatunnolla sanoa sen, että tehtävä onnistui hyvin. Meillä oli kuitenkin minun ensimmäisellä ja viimeisellä kaudella menestymismahdollisuudet olemassa. Emme olleet kuitenkaan vielä valmiita seuraavaan steppiin, Kapanen perkaa MTV Urheilulle.

Kapanen teki viimeisellä Timrå-kaudellaan tiivistä yhteistyötä Olli Jokisen kanssa, joka palkattiin seuran uudeksi päävalmentajaksi.

– Oli mukava tehdä Ollin kanssa yhteistyötä. Asioista puhuttiin asioina ja mietimme koko ajan sitä, että miten pystymme kehittämään pelaajia ja minkälaisia tyyppejä tarvitaan, jotta seura voi mennä eteenpäin. Tuosta ei jäänyt mitään negatiivista puseroon, päinvastoin. Arvostan häntä todella paljon, Kapanen sanoo suoraan, kiistäen samalla minkäänlaiset huhut siitä, että hän ja Jokinen olisivat ajautuneet jonkinlaiseen välirikkoon.

Kapanen pohti Timrå-lähtöään ”muutaman kuukauden ajan”.

– Kävimme seuran kanssa läpi sitä, että miten erkaantuminen tapahtuu ja mitä velvoitteita minulla on sinne suuntaan. Kärppien kanssa asiat tapahtuivat todella nopeasti ja lopputulos on se, että täällä ollaan, Kapanen sanoo Oulun Energia Areenan kulma-aitiosta käsin.

Mikä johti lähtöpäätökseen?

– Se oli täysin perheratkaisu. Vaimon työt ovat Suomessa ja niissä on etätöihin liittyviä rajoitteita. Niitä kun ei oikein saanut ulkomailla tehdä. Mitä enemmän asiaa mietimme ja juttelimme, niin sitä selkeämmäksi päätös tuli. Nyt oli aika tulla takaisin. Olemme kuitenkin suomalaisia ja sieltä (Timråsta) oli aika vaikea tulla Suomeen vanhempien ja sukulaisten luo käymään – perheihmisiä kun tässä kuitenkin ollaan. Tämä kuvio mahdollistaa nyt vähän muutakin kuin pelkkää työelämää ulkomailla. Rakastan jääkiekkoa ja Timråta todella paljon, se on minulle tärkeä seura, mutta nyt tehdään täysillä hommia täällä ja elämän laatu on varmaan parempaa perheelle nyt, Kapanen käy läpi.

Arkistokuva Kimmo Kapasesta pelaajauran puolelta.All Over Press

Kärkipäätä maksajissa

Kapanen liittyy seuraan, joka on elänyt melkoista vuoristorataa viime vuosien aikana. Yhden pronssikevään jälkeen Kärpät horjahti taas pahasti, kun se jäi viime keväänä nöyryyttävällä tavalla pudotuspelien ulkopuolelle (sija 13.). Tämä johti siihen, että seurassa tehtiin useita merkittäviä muutoksia. Kapanen palkattiin uudeksi urheilutoimenjohtajaksi ja KalPan tuore mestarivalmentaja Petri Karjalainen siirtyi Kärppien pääluotsiksi.

– Miksi lähdin Kärppiin mukaan? Näin valtavan mahdollisuuden siinä, että homma saadaan kuntoon ja seura saadaan menestymään, Kapanen perustelee sitä, miksi hän päätyi Ouluun.

Ei ole mikään salaisuus, että Kärppien tämän vuoden joukkue ei ole niin sanotusti "Kapasen nippu", vaan se on rakentanut seuran edellinen urheilutoimenjohtaja Mikko Myllykoski. Tämä siksi, koska Suomessa ja muualla Euroopassa joukkueiden rungot rakennetaan jo varhaisessa vaiheessa, pääosin edellisen syksyn aikana.

– Ei tuosta tule ongelmaa. Joukkue on jo nyt tarpeeksi hyvä menestymään ja teemme kaikkemme sen eteen, että menestystä tulee välittömästi, Kapanen kuittaa aiheeseen liittyen.

Kun Kapanen puhuu Kärpistä seurana, hän viittaa muun muassa uuteen urheilustrategiaan, jonka seura aikoo esitellä seuraavien viikkojen aikana. Kärpissä urheilu aiotaan nostaa selkeälle ykköspaikalle ja seurassa keskitytään pitkäjänteiseen rakennustyöhön.

– Sitä (pitkäjänteisyyttä) syntyy omien nuorten kautta. Jos nyt katsoo, niin tuossa jalkeilla olevassa joukkueessa on 16 kärppäkasvattia. Se on poikkeuksellisen iso lukema. Tuohon pyritään ja tuo on yksi iso osa uutta strategiaa. Omia nuoria on kentällä ja heitä pyritään viemään eteenpäin. Yritämme rakentaa menestymisen mallia tuota kautta, Kapanen toteaa.

Kärpät on koko Suomen mittakaavassa merkittävä tekijä, sillä sen haarat ulottuvat pitkälle Lapin puolelle, Kainuuseen ja kaikille lähialueille.

Kärppien viime kausi päättyi pettymykseen, kun se jäi pudotuspelien ulkopuolelle.picfactor.fi 2024-25

Kärpissä on myös toinen puoli.

– Se, mikä on minulle vähän uusi tilanne, on se, että resurssit ovat kohtuullisen hyvät. Emme heitä tietenkään rahaa joka suuntaan, mutta täällä pystyy tekemään asioita pitkien suunnitelmien kautta, Kapanen mainitsee.

Niin, raha. Kärppien emoyhtiö eli Oulun Kärpät Oy on sen viimevuosien yrityskauppojen jäljiltä yli 30 miljoonan euron liikevaihdolla operoiva konserni. Tämä näkyy siinä, että Kärpillä on tukijalkaa, mistä ponnistaa.

Mitä voit sanoa Kärppien tulevan kauden pelaajabudjetista?

– Se on sopivan suuri. Se on sellainen asia, mikä elää, mutta tiedämme kyllä, että kuulumme kärkipäähän, kun puhutaan palkoista. Emme välttämättä ole se suurin maksaja, mutta olemme varmasti siellä kärkijoukossa, Kapanen vastaa kysymykseen.

Tarkalleen, millaisesta summasta puhutaan?

– Kyllä se mulla excelissä on tallessa, mutta noita ei nähtävästi saa Suomessa kertoa, niin ei kerrota. Hyviä lukuja, Kapanen virnistää.

Kapanen ehti jo linjata MTV Urheilulle sen, ettei Kärpät etsi enää aktiivisesti uusia hankintoja. Tuoreet vastoinkäymiset saattavat kuitenkin muuttaa tilannetta.

Kärpät kun menetti muun muassa keskushyökkääjä Maxim Korpimäen sairastuvan puolelle.

– Tarvitsemme ehkä vähän laajuutta hyökkäyksen puolelle. Sinne kun on tullut muutamia loukkaantumisia. Ei meillä ole kuitenkaan mitään isoa kalaa haussa. Enemmän yritämme löytää tiettyihin rooleihin sopivia pelaajia, minkä myötä ei tarvitsisi kuormittaa niin vahvasti muutamaa äijää heti syksystä lähtien, Kapanen sanoo nykytilanteeseen liittyen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kapasen uusi työmaa, Oulun Energia Areena.picfactor.fi 2024-25

Isoja muutoksia

Kärpät koki kesällä takaiskun, kun seuraan palannut nikkarihyökkääjä Viljami Marjala teki NHL-sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Marjalaa kaavailtiin Kärppien kärkisentteriksi.

Vaikka Kärpät hankki Roni Hirvosen Marjalan korvaajaksi, seuran ympärillä on pohdittu sitä, että vieläkö Kärpät etsii uusia palasia keskushyökkääjäosastolleen. Eli riittääkö sen leveys.

– Marjala korvattiin Hirvosella, joka tuli Pohjois-Amerikan kierrokselta nyt takaisin Suomeen. En usko, että meillä on ongelmaa tuon suhteen. Saimme äärimmäisen laadukkaan korvaajan tilalle. Hän (Hirvonen) on toki vähän erityylinen pelaaja, mitä Viljami on. Hän ei välttämättä ole niin näkyvä ja värikäs kaveri, vaan hän on enemmän sellainen liimatekijä, jota tuohon kaivataan. Meillä on äärimmäisen paljon taitoa laitahyökkääjäosastolla, emmekä välttämättä tarvitse mitään aivan super-superäijää keskikaistalle, joka olisi koko ajan esillä. Se, mitä olemme tarvinneet, on se, että löydämme hyvän ylivoimapyörittäjän. Sen suhteen kaikki näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä, Kapanen miettii.

Hirvonen on väläytellyt osaamistaan kesän harjoitusotteluissa, missä hän on muodostanut varsin lupaavan tutkaparin toisen Pohjois-Amerikan paluumuuttajan Aku Rädyn kanssa. Ylivoimalla Hirvonen on takonut heti kovaa tulosta.

Kärpät lähtee uuteen kauteen varsin nimivahvalla ryhmällä. Sen ykkösvahtina heiluu Ässien viime kausien tähtiveskari Niklas Rubin. Kärppien puolustuksesta löytyy Markus Nutivaaraa, Marcus Björkiä ja hyvin lupaavalta vaikuttavaa Jiri Tichacekiä. Hyökkäyksessä laatua tuovat Rädyn ja Hirvosen lisäksi muun muassa Matyas Kantner, Ben Tardif ja Eemil Erholtz.

Kärpät on tietoisesti hankkinut niin sanottuja pohjoisen poikia takaisin Ouluun. Eli tuonut tekemiseensä lisää ”kärppäsydäntä”.

– Niistä pelaajista, jotka olivat täällä viime kaudella mukana, aistii sen, että he haluavat näyttää. He haluavat osoittaa sen, että tuo oli vain painovirhe paholainen, mikä halutaan nyt korjata. Onhan se selvää, kun tuli isoja muutoksia uuden päävalmentajan ja uuden urheilujohtajan myötä, kyllähän sen pitää näkyä näyttöhaluna ja energisyytenä tuolla kentällä, Kapanen tuumaa.

Vaikka Kapanen on toiminut viime vuodet Ruotsissa, on hän seurannut aktiivisesti myös SM-liigan tapahtumia.

Liigassa niin sanottu aktiivisuus nosti viime kaudella päätään. Sama trendi on jatkumassa myös tällä kaudella.

– Liiga on menossa erittäin positiiviseen suuntaan. Ehdin tuossa aiemmin sanoa ruotsalaislehti Expressenin haastattelussa, että meidän pitää lähteä haastamaan SHL:ään. Ei täällä olla taloudellisesti kuitenkaan niin kaukana heistä. Pitää myös katsoa sitä, että pystyykö valtiovalta mitenkään auttamaan, eli että maksammeko reiluja, rehellisen kovia veroja Ruotsin halpojen verojen sijaan. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään pelitavasta, vaan kokonaisuudesta. Areenoista, olosuhteista, kaikesta. Haluan omalta osaltani tuoda tietotaitoa Ruotsista, eli kertoa siitä, miten he pyörittävät omaa juttuaan ja mikä heillä on mahdollistanut eri asioita. Ihan jo sillä, jos täällä halutaan kilpailla siitä statuksesta, mikä Suomella oli aikanaan, eli että SM-liiga on parempi kuin Ruotsin liiga. Eli niin, että ei oltaisi pelkästään pelillisesti, vaan myös taloudellisesti vahvempia, Kapanen sanoo, jatkaen vielä trendipuolesta:

– Aktiivisuuden tuleminen nosti monta joukkuetta mukaan taistoon. Pelin evoluutio muuttuu koko ajan ja joku keksii taas kohta jotain uutta. Toivottavasti ei kuitenkaan ruvettaisi jarruttelemaan hirveästi, vaan että peli pysyisi aika lailla tuossa nykyisessä formussa. Tämä on kuitenkin viihdebisnestä ja kansa on se, joka lopulta maksaa tämän homman. Kyllähän se pitää huomioida, että miten pystymme täyttämään halleja, eli miten sitä kasvua tapahtuu, Kapanen pyörittelee.

Uusi SM-liigakausi käynnistyy 9. syyskuuta. Kärpät kohtaa avauskierroksella kotonaan Sportin.