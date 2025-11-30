Helsingin IFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma otti kantaa puhuttaneeseen ilmiöön, jonka epäillään palaavan SM-liigaan sarjauudistuksen seurauksena.

Aiemmin tällä viikolla julkistetun sarjamalliuudistuksen seurauksena kuluvan kauden lopuksi ei pelata lainkaan karsintoja Liigan ja Mestiksen välillä. Ratkaisu mahdollistaa suljetun sarjan irvokkaan ilmiön, eli tyhjennysmyynnit, kun putoamisuhkaa ei vielä ensi keväänä ole.

Kun superkauden 2026–27 päätteeksi peräti neljän seuran on määrä pudota uuteen B-liigaan, nostaa ilmiö ainakin spekulaation tasolla taas päätään.

On siis hyvin mahdollista, että pudotuspelihaaveensa tällä kaudella menettävät joukkueet päästävät kalliita kärkipelaajiaan pois siirtorajan kynnyksellä, vapauttaakseen pelimerkkejä kohtalonkautta varten.

Mitä tekee HIFK?

Mikäli taulukon häntäpäässä majailevan IFK:n sarjasijoitus ei kevääseen mennessä parane, voisiko helsinkiläisseura mahdollisesti turvautua tyhjennysmyynteihin? Kortesluoma ei ainakaan alustavasti kannata ideaa.

– Aloitetaan siitä, että olemme investoineet todella paljon tämän kauden joukkueeseen. Myös syksyn aikana, kun näitä loukkaantumisia on tullut. Eli kyllä meidän tärkein tavoite on päästä tällä kaudella pudotuspeleihin, Kortesluoma pohti MTV Urheilun haastattelussa perjantaina.