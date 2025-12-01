– Täytyy sanoa, että Jonne Virtanen kehittyy koko ajan siinä, millä tavalla hän puhuu joukkueesta ulospäin. Kun HIFK:n mediavastaava vähän töksäytti kysymyksessään lauantaina, niin Jonne oli kyllä todella hienosti joukkueen puolella. Se tapa tekee minuun kyllä ihan vaikutuksen, Kivi kehuu.

– Ihan sinänsä ”kelpo tarinaa”. Mielestäni ”kelpo” ei anna kunniaa meidän pelaajillemme siitä, mitä he ovat tehneet.

– Niin, ihan kelpo tarinaa sinänsä. Me vedämme sellaisella seitsemänsataatonnia vähemmällä kuin toiseksi pienin pelaajabudjetti ja keikumme kuitenkin ihan kärjen tuntumassa, Virtanen tokaisi.

– Vaikka hänellä ei kuitenkaan ole valmennusvuosia kovin paljon, niin hän aika oikeaan aikaan antaa raippaa ja oikeaan aikaan puolustaa joukkuetta. Hänellä on kyllä hyvä koutsin silmä.