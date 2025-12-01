Mikkelin Jukurit on SM-liigan kuntopuntarin hännillä, mutta MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa silti hattua joukkueen pelaamiselle ja päävalmentaja Jonne Virtaselle.
Viimeisen kahdeksan ottelun otannalla Jukurit on Sportin ja TPS:n ohella ollut sarjan heikoimpia joukkueita kerättyään vain kahdeksan pistettä.
Jukurit on voittanut tällä jaksolla vain yhden ottelun varsinaisella peliajalla. Silti joukkueen otteissa on katsottava myös tuloksen taakse. Viime viikolla joukkue hävisi vain maalilla sekä Tapparalle, Lukolle että HIFK:lle.
Lauantain lehdistötilaisuudessa päävalmentaja Jonne Virtanen näpäytti HIFK:n mediavastaavaa tämän kysymyksestä, jossa todettiin sarjan yhdeksäntenä olevan Jukurien pelanneen ”ihan kelpo syyskautta”.
– Niin, ihan kelpo tarinaa sinänsä. Me vedämme sellaisella seitsemänsataatonnia vähemmällä kuin toiseksi pienin pelaajabudjetti ja keikumme kuitenkin ihan kärjen tuntumassa, Virtanen tokaisi.
– Ihan sinänsä ”kelpo tarinaa”. Mielestäni ”kelpo” ei anna kunniaa meidän pelaajillemme siitä, mitä he ovat tehneet.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ihastelee Virtasen tapaa olla joukkueensa takana.
– Täytyy sanoa, että Jonne Virtanen kehittyy koko ajan siinä, millä tavalla hän puhuu joukkueesta ulospäin. Kun HIFK:n mediavastaava vähän töksäytti kysymyksessään lauantaina, niin Jonne oli kyllä todella hienosti joukkueen puolella. Se tapa tekee minuun kyllä ihan vaikutuksen, Kivi kehuu.