Vaasan Sport on antanut potkut seuran päävalmentajana toimineelle Juuso Hahlille. Doug Shedden on vaasalaisten uusi päävalmentaja.

Sport tiedotti asiasta tiistaina. Hahl ehti toimia Sportin päävalmentajana viime kauden alusta lähtien. Sportin valmennustiimissä Hahl on ollut jo 2021-22 lähtien.

Shedden aloittaa tehtävässään heti työluvan ja käytännön asioiden ratkettua. Valmentajasopimus on loppukauden mittainen.

Seura perustelee päätöstään kehnoilla urheilutuloksilla. Sport on tällä hetkellä SM-liigassa sijalla 13.

– Halusimme reagoida tilanteeseen päättäväisesti. Kaiken muun toimintamme kehittymisen myötä urheilulliset tavoitteemme ovat korkealla, ja Doug on yksi Euroopan arvostetuimmista valmentajista. Olemme erittäin tyytyväisiä hänen saamisestaan Vaasaan, Sportin toimitusjohtaja Jonne Kemppainen sanoo seuran tiedotteessa.

– Kansainvälisesti meritoitunut valmentaja tuo oman mausteensa koko organisaation arkeen. Hänen kokemuksensa, valmennusfilosofiansa ja intohimonsa peliä kohtaan sopivat täydellisesti siihen, mitä nyt tarvitsemme. Uskomme vahvasti, että Dougin johdolla saamme joukkueesta esiin sen parhaat puolet ja nousemme kohti tavoitteitamme, Kemppainen jatkaa.

64-vuotias Shedden on nähty edellisen kerran SM-liigassa kaudella 2007-08, jolloin hän toimi Jokereiden päävalmentajana. Samalla kaudella hän luotsasi myös Leijonia.

– Mahdollisuus palata Suomeen tässä vaiheessa uraani on minulle korvaamaton. Olen aina rakastanut aikaani Suomessa maajoukkueen, Jokerien ja HIFK:n kanssa, ja odotan innolla mahtavaa yhteistyötä Vaasan Sportin, fanien, yhteistyökumppaneiden ja koko kaupungin kanssa. Tavoitteemme on kirkas: nostamme Sportin taistelemaan pudotuspeleihin ja näyttäydymme taistelevana joukkueena, joka saa fanit ylpeiksi joka ilta, Shedden toteaa.

Viime kaudella Shedden luotsasi Saksan pääsarjassa pelaavaa Iserlohn Roostersia.

Uransa aikana Shedden on luotsannut myös HIFK:ta, EV Zugia, Medvescak Zagrebia, HC Luganoa ja ERC Ingolstadtia.