Jääkiekon SM-liigan jumbona rämpivän Helsingin IFK:n päävalmentaja Olli Jokisen pinna on ollut kireällä. Hän kertoo, miten hänen silmänsä organisaation suhteen ovat avautuneet.

Loukkaantumiset ovat riepotelleet HIFK:ta raskaalla tavalla, ja sivussa on tällä hetkellä 13 pelaajaa useita kärkinimiä myöten. Helsinkiläisseura on SM-liigassa katastrofaalisesti viimeisellä 16. sijalla saldonaan 12 ottelusta 12 pistettä.

Maanantain tiedotustilaisuudessa HIFK:lla ei ollut antaa pelaajauutisia, vaikka niitä yleisesti odotettiin. Urheilujohtaja Janne Pesonen lupaili niitä "mahdollisimman pian".

Päävalmentaja Olli Jokinen avasi MTV Urheilulle käyvänsä HIFK:n ylemmän johdon kanssa päivittäin keskustelua pelaajahankinnoista ja joukkueen tilasta.

– Olemme samalla sivulla sitten sen suhteet, missä menemme ensinnäkin joukkueena, missä nykyiset yksilömme menevät kehittymisensä kanssa, missä heidän pelisuorittamisensa on ja mitä me tänne tarvitsemme, Jokinen ruoti.

Ensimmäistä kauttaan HIFK:n päävalmentajana toimiva kiekkolegenda haluaa riman olevan korkealla.

– Turha tänne on raahata niin sanotusti täyttöä rosteriin, että saadaan täydet rosterit. Kyllä tänne pitää pystyä myös laatua hankkimaan. Meillä puuttuu nimenomaan ykköskentällinen, eikä nyt puhuta siitä, että ykköskentän pelaajat olisivat tulossa kahden viikon päästä takaisin. He eivät ole tämän kalenterivuoden aikana tulossa tänne. Kyllä meidän pitää sitä kärkeä saada korjattua.

– Toivottavasti meillä nyt tässä lähiaikoina olisi myös jotain konkreettista tiedotettavaakin.

"Vielä ei olla lähelläkään"

Jokinen myönsi, että hänen kärsivällisyyttään on koeteltu.

– En minä tässä rupea valehtelemaan, etteikö pinna olisi ollut kireällä välillä. Se on ihan inhimillistä myös, kun kaveria tippuu vasemmalta ja oikealta, ja kaksi tulee takaisin ja kaksi taas lähtee pois. Kyllä sitä itse haluaisi valmentajana, että sinulla olisi vähintään 15 hyökkääjää ja 10 pakkia koko ajan terveenä.

Perään miehellä oli lisätä varsin painavaa sanottavaa.

– Itselleni on avautunut silmien eteen kaikkein isoimmin organisaation syvyys. Meillä on erittäin nuori U20:sissäkin. 17 vuotta taitaa olla keski-ikä, U20-sarjan nuorin joukkue.

– Nyt täällä on jo 10 A-junnuikäistä tällä hetkellä pelaamassa. Seuraavat kaverit, jotka olisivat ylös tulossa, ovat periaatteessa 17-vuotiaita. Siinä on iso mietinnän paikka, miten saamme seuran paremmin omavaraiseksi ja junioritoimintaamme sellaiseksi, että siellä olisi ensinnäkin määrää ja myös kärsivällisyyttä. Pelattaisiin nyt rauhassa se yksi taso ensin läpi ennen kuin siirrytään seuraavalle tasolle.

Jokinen setvi, että HIFK haluaa SM-liigassa toiminnallaan osoittaa, että se on myös paikka nuorille, ja etenkin nuorille kärkipelaajille on paikkoja tulevaisuudessa.

– Kuuluu meidän seuramme strategiaan, että saamme hankittua tänne sellaisia pelaajia, joiden pelit jatkuvat Pohjois-Amerikassa joskus tulevaisuudessa. Sitä kohti ollaan menossa. Vielä ei olla lähelläkään sitä.

Katso Jokisen haastattelu ylälaidan videolla. Hän kertoo myös, missä valmennus on epäonnistunut. Alla olevalla videolla HIFK:n tilasta puhuu urheilujohtaja Janne Pesonen.

6:39 HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen: Kaikkia pelaajia on kartoitettu – surkuttelu tai menneiden muistelu ei auta.