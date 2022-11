Tähän kumppanin esittämään kysymykseen ei koskaan pitäisi vastata, sanoo seksiasiantuntija

Villi seksimenneisyys voi alkaa ahdistaa, kun siitä pitäisi keskustella kumppanin kanssa. Vai pitäisikö? Seksiasiantuntija Tracey Cox käsitteli Daily Mailin artikkelissaan muun muassa tätä ”seksisyntiä”.

– Jos noudatat neuvoani, tämä on yksi ”seksuaalinen synti”, jota sinun ei tarvitse sovittaa, koska kumppanisi ei koskaan saa tietää, asiantuntija toteaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Coxilla on nimittäin vankka mielipide siihen, kuinka paljon asiasta tarvitsee kumppanin kanssa ylipäätään keskustella.

– ”No, kuinka monta rakastajaa oli ennen minua?” on kysymys, johon kenenkään ei minun mielestäni pitäisi vastata. Syy on tämä: numerot eivät merkitse mitään olosuhteita tietämättä. Tämän vuoksi seksuaalisen historian supistaminen lukuun ei toimi.

Kumpaa naisista arvostelet enemmän?

Cox antaa esimerkin:

– Sanotaan, että on kaksi naista, molemmat kolmikymppisiä. Ensimmäinen on maannut 26 miehen kanssa, toinen kahdeksan. Ei palkintoja sen arvaamisesta, kumpaa naista kumppani arvostelisi rankemmin. Mutta oliko hän todella kevytkenkäisempi?

Cox antaa naisista lisätietoa:

– Tytöllä, jolla on ollut 26 rakastajaa, on ollut keskimäärin kaksi rakastajaa vuodessa siitä lähtien, kun hän on ollut 17-vuotias, ja hän on pääasiassa ollut sinkku. Tyttö, joka on maannut kahdeksan miehen kanssa, sai neljä lovea sängynpäätyyn yhden ystävien kanssa vietetyn lomaviikonlopun aikana – kun hänen aviomiehensä pysyi kotona ja katsoi lasten perään. Mitä nyt ajattelet?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Seksiasiantuntija suositteleekin, että kumppanin kysyessä entisistä seksikumppanieista on hyvä ilmoittaa suoralta kädeltä, ettei keskustele asiasta, sillä se on turhaa. "Se, mitä me kummatkin teimme menneisyydessämme, on merkityksetöntä. Puhuisin mieluummin siitä, mitä teemme nyt ja tulevaisuudessa", Cox kehottaa toteamaan.

Cox vinkkaa myös, että kumppanille voi todeta haluavansa, että menneisyyden yksityiskohdat tulevat esiin luontevasti keskustelun lomassa.

– Ihmiset, joilla on merkitystä – hyvässä tai pahassa – päätyvät keskusteluun. Muita ei ole aiheellista mainita.

Kysymyksen taustalla muita asioita

Lisäksi kannattaa huomioida, että kysymyksen taustalla on oikeastaan ihan toisenlaisia huolenaiheita. Seksiasiantuntija huomauttaa, että silloin, kun kumppanilta kysellään entisistä seksikumppaneista, häneltä todellisuudessa kysytään "kuinka erityinen olen?" tai "oletko seksuaalisesti kokeneempi kuin minä?".

Cox kehottaakin lataamaan kohteliaisuuksia siitä, kuinka paljon pidät kumppanistasi ja kuinka hyvä rakastaja tämä on. Tämä toivottavasti saa hänet lopettamaan seksimenneisyytesi vatvomisen.

Entä jos hän tietää jo?

Voi olla, että seksimenneisyyden salaaminen on jo liian myöhäistä. Kumppani on voinut kuulla siitä muualta tai olet saattanut tunnustaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jos esimerkiksi joku ystävä on laverrellut asioistasi, voit Coxin mukaan todeta kumppanillesi, ettet ole varma, miksi kyseinen henkilö on mennyt sanomaan niin. "Olen ainoa, joka tuntee seksihistoriani, ja puhuisin mieluummin tulevaisuudesta kuin menneisyydestämme", on hyvä keino lopettaa keskustelu.

Jos olet itse jo möläyttänyt totuuden, ja nyt kaduttaa, voit paikata tilannetta pahoittelemalla sitä, jos kumppani tuntee olonsa uhatuksi menneisyyden sänkykumppaneistasi. "Kerroin sinulle, koska minusta tuntui turvalliselta paljastaa erittäin intiimiä tietoa, ja luotin siihen, ettet arvostelisi minua sen vuoksi. Toivon, että asia on näin", on Coxin ehdotus tilanteen laukaisemiseksi.

– Jos hän arvostelee, kerro hänelle – jämäkästi –, että menneisyytesi on sinun asiasi ja vain tulevaisuutesi on hänen. Tee sitten selväksi, että keskustelu on nyt ohi.

– Jos hän ei pysty päästämään irti asiasta, ajattele parisuhdettanne uudelleen.

Cox muistuttaa, että useimmat naiset ovat kokeneet aivan tarpeeksi seksuaalista häpäisemistä.

– Et todellakaan tarvitse sitä joltakulta, jonka tulisi rakastaa sinua ja haluta tehdä sinut onnelliseksi.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2021.

Entä, jos seksilelut aiheuttavat riittämättömyyden tunnetta parisuhteessa?