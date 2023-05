Lukijat paljastivat, mihin kiinnittävät treffikumppanissa huomiota ensimmäisillä treffeillä

"Mihin asioihin kiinnitätte huomiota ensi tapaamisella/ensitreffeillä? Nimenomaan romanttisessa mielessä. Mitkä piirteet tai ominaisuudet ihmisessä saavat teidät syttymään ja mitkä taas ovat automaattinen turn off?" kysyy nimimerkki Rakkauden kesä 2023.

Näin raati vastasi

"Kiinnitän huomiota siihen, miten treffikumppani reagoi, kun puhun itseä kiinnostavista asioista: onko kiinnostunut, kohtelias vai tylsistynyt? Kiinnitän myös huomiota ulkonäköön sen verran, että onko hän käynyt suihkussa, puhtaat vaatteet ja niin edelleen."

– Mies, 26, sinkku

"Viimeisestä on aikaa, mutta kaikenlainen teeskentely luo epäluottamusta, josta on vaikea päästä yli."

– Mies, 60, avioliitossa

"Puhumiseen. Onko höseltäjä ja osaako kuunnella lainkaan? Saanko suunvuoroa? Onko introvertti ja pystyykö semmoisen kanssa elämään? Tosikot eivät pääse jatkoon. Yleinen asenne parisuhteeseen/ puolisoon?"

– 49, monisuhteessa

"Tanssitaito, huumorintaju, puhtaus ja ulkonäkö."

– Nainen, 70, leski

"Hymy, hauskat jutut, se, että mies puhuu myös muusta kuin itsestään."

– Nainen, 46, parisuhteessa

"Isot hauikset, rintakarvat, symmetriset kasvonpiirteet, ryhdikkyys. Turn off: huono ryhti ja se, että olemus on jotenkin laiska, väsynyt ja nuhjuinen."

– Nainen, 47, avioliitossa

"Tässä iässä, yli viisikymmentä, on turha ruveta toisesta sitä adonista etsimään. Jos henkisesti synkkaa, niin se on menoa ja muu on vain lisämaustetta."

– Nainen, 54, parisuhteessa

"Käytöstavat/kunnioittaako? Silmät ja hymy. Tärkeintä on, minkälainen ihminen on sisältä, ulkokuori voi olla mitä vaan."

– Mies, 35, parisuhteessa

"Oikeanlainen ulkonäkö yhdistettynä huumorintajuun ja käytöstapoihin saattavat saada kiinnostumaan. Jos on vielä samanlaisia mielenkiinnon kohteita ja etenkin samanlainen arvomaailma, saatan kiinnostua oikeastikin. Niin vain tuskin käy enää tässä elämässä."

– Nainen, 40, sinkku

"Luonteeseen, vaikka ensitreffeillä on vaikea saada kiinni siitä, millainen luonne toisella todellisuudessa on, niin kyllä siitä kuvan saa. Jos toinen ei keskustele, vaan pelkästään vastaa, se on turn off."

– Mies, 26, avoliitto

"Hygienia on tärkeä, puhtaat hampaat, puhtaat ehjät vaatteet. Aito iloinen hymy sytyttää, kun taas hapan naama ja puhelimen räpläily on mielestäni turn off."

– Nainen, 51, parisuhteessa

"Silmät."

– Mies, 59, parisuhteessa

"Huomio kiinnittyy yleiseen habitukseen. Hiljaiset hetket huono, rullaava keskustelu ja samanlaiset huumorintajut hyvä. Flirttailun kanssa ei saa olla mauton! Ja se tekee vaikutuksen, kun toinen muistaa, mitä olen sanonut aiemmin ja palaa siihen!"

– Nainen, 18, parisuhteessa

"Se ratkaisee, miten deitti puhuu minulle ja muille ihmisille. Esimerkiksi eksän haukkuminen tai ylimielinen/tyly käytös asiakaspalvelijoita kohtaan ovat turn offeja. Hyvät käytöstavat, kohteliaisuus ja yhteinen huumorintaju ovat sitten hyviä merkkejä."

– Nainen, 33, sinkku

"Rauhallisuus, ei räplää kännykkää, keskustelee, katsoo silmiin ja on herrasmies vanhaan tapaan, ei niin kuin se vaikuttaisi harjoitellulta vaan sulavalta ominaispiirteeltä. Turn offeja: pälyily, vastailu luuriin, pyöriminen ja hössötys."

– Nainen, 56

"Itsevarmuus on viehättävää. Anteeksipyytävä olemus sekä itsensä esille tuominen joka asiassa on luotaantyöntävää."

– Nainen, 52, avioliitossa

"Minä kiinnitän huomioni ensitreffeillä, miten kohtelee esimerkiksi tarjoilijaa tai bussikuskia. Minut saa syttymään isot ja harteikkaat miehet. Kiinnostun kilteistä miehistä."

– Nainen, 44, avioliitossa

"Kohteliaisuus ja käytöstavat on tärkeitä ja niiden puuttuminen sietämätöntä."

– Nainen, 77, parisuhteessa

"Itsevarmuus ja hyvät käytöstavat luovat hyvän ensivaikutelman. Keskustelutaidot, toisen kiinnostus minuun, aitous, avoimuus ja yleissivistys saavat hykertelemään. Jos mies vielä miellyttää silmää ja tuoksuu hyvältä, niin avot! Suvaitsemattomuus on turn off."

– Nainen, 41, sinkku

"Siisteys ja suhtautuminen alkoholiin."

– Nainen, 51, avioliitossa

"Se, että henkilö on rehellisesti oma itsensä. Höpöttää jos on höpöttäjäluonne, jos taas enempi realisti, niin tuo niitä asioita julki. Kaikkein pahinta on se, että tekee treffikumppaniin vaikutusta piirteillä, jotka eivät kuitenkaan vastaa omaa persoonaa."

– Mies, 46, sinkku

"Syö ruoan suu auki tai laittaa naisen tarjoamaan on turn off. Sytyttää kohteliaisuus, siisti ulkonäkö ja että on viitsinyt nähdä vaivaa esimerkiksi käymällä suihkussa. Perusasia, mitä kaikki eivät kuitenkaan tee."

– Nainen, 27, parisuhteessa

"Katseeseen, jos se kohtaa, eikä pälyile pitkin seiniä ja nurkkia."

– Nainen, 66, parisuhteessa

"Hymy ja katse. Hymyileekö oikeasti ja koko kasvoilla. Katsooko silmiin, onko katse lempeä ja hyväksyvä."

– Nainen, 57, avioliitossa

"Miehessä katsoin ensin tietysti ulkonäköä ja koko olemusta. Silmät, hymy ja se miten mies itsensä kantaa. Huumorintaju, pilke silmäkulmassa, herrasmies asenne ja älykkyys. Niillä minuun tehtiin vaikutus. Tylsyys, epäsiisteys, yksinkertaisuus ovat turn off."

– Nainen, 38, kihloissa

Katso myös: Uhkaako tylsä arki suhdetta? Asiantuntija antaa vinkkinsä: "On ravitsevaa, tervettä ja oikeus ottaa omaa aikaa".

2:34 Syksyllä alkaa arki, ja ihanan kesävapaan jälkeen parisuhde voi joutua koetukselle. Millaiset vinkit asiantuntija antaa suhdearkeen? Pappi ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä antoi vinkkinsä MTV Uutiset Livelle.

"Hyvä hygienia, huomaavainen käytös ja miellyttävä ääni ovat plussaa. Itseluottamuksen puute, puhelimen tai ympärille vilkuilu, rehvastelu ja yritys tehdä vaikutus rahalla ovat todellakin turn off. Samoin jatkuva itsestä puhuminen."

– Nainen, 57, sinkku

"Hyvät käytöstavat, hymy, nauru, läsnäolo. Kiva huumori. Sielujen sympatia. Turn offit muun muassa valittaminen, liian iso ego, huonot käytöstavat ja sivistymättömyys."

– Nainen, 45, parisuhteessa

"Sytyttää miehen lievä ujous, nöyryys, rauhallisuus, keskustelutaidot, toisen huomioon ottaminen. Sen sijaan miehen liika itsevarmuus ja kaikenlainen itseriittoisuus, muka nasevat vitsit eivät kiinnosta. Eikä rivous, pahuus/paheet."

– Nainen, 36, parisuhteessa

"Sytyttää huikea huumorintaju ja kohteliaisuus. Pitää pystyä katsomaan silmiin ja osata olla rento. Kyllä hajut karkottavat, tai se, että toinen on liian ujo. Liika viina myös."

– Nainen, 49, sinkku

"Silmiin katsominen, hymy, yleiset käytöstavat."

– Nainen, 27, parisuhteessa

"Turn on: kiinteä kiinnostunut katse, kuunteleminen, siisti olemus. Lämmin halaus lopussa. Turn off: likaiset vaatteet, verkkarit, harhaileva katse. Halaus lopussa nopea ja kylmä."

– Nainen, 51, sinkku

