Pitääkö kumppanin pornon katseluun puuttua? Terapeutit kertovat lääkkeen mustasukkaisuuteen

Pornon käytöllä on pitkä historia ja myös se, mitä määrittelemme pornoksi, on ajan saatossa muuttunut. Enää ei tarvitse hiipiä metsään lukemaan pornolehtiä, sillä netistä löytyy loputon määrä mitä erilaisempaa aikuisviihdettä.

Porno sinällään ei ole hyvä tai paha asia, kunhan suhde sen käyttöön on hallinnassa. Pornon suurkulutus sen sijaan tylsistyttää aivojen palkitsemisjärjestelmää, jolloin vaste luonnollisiin palkintoihin heikkenee.

Runsas pornon katselu on yhdistetty muun muassa itsetunnon heikentymiseen, häpeän ja riittämättömyyden tunteisiin, orgasmivaikeuksiin, erektio-ongelmiin ja parisuhteen laadun heikkenemiseen.

Ihmiset ovat yksilöllisiä sen suhteen, milloin pornon katsominen alkaa karata käsistä. Jos pornon käyttö alkaa viedä liikaa aikaa tai huomiota ja ajaa ihmissuhteiden, harrastusten ja työn edelle, on käyttö hallitsematonta, seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi kertoo.

Porno voi aiheuttaa mustasukkaisuutta

Samalla kun nettipornon kulutus on lisääntynyt, suomalaisten yhdyntäkerrat ovat vähentyneet. Nissinen uskoo, että ilmiön taustalla voi vaikuttaa stressi. Henkinen kuormitus on omiaan nakertamaan seksihaluja kumppanin kanssa. Seksin rentouttavaa vaikutusta on helpompi hakea vaivattomasta pornosta kuin vaivannäköä vaativasta kumppanista.