Mitä muuttaisit kumppanisi ulkonäössä? Raati vastaa: "Hän on täydellinen sellaisena kuin on, kaikkine puutteineenkin..."

"Jos pystyisit, niin mitä muuttaisit kumppanisi ulkonäössä? Ja mikä on kumppanisi ulkonäössä parasta?" kysyy nimimerkki Ilimaari.

Näin raati vastasi

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"En lähtisi ulkonäköä muuttamaan, koska olen rakastunut häneen sellaisenaan. Parasta on pyöreät pakarat."

– Nainen, 32, naimisissa

"En muuttaisi mitään, mieheni on silmääni todella komea. Mieheni on komeimmillaan silloin, kun hän hymyilee. Tykkään myös siitä, että hänellä on mahaa jonkin verran, jolloin hänessä on niin sanotusti halattavaa."

– Nainen, 20, avoliitossa

"Hymy kasvoille useammin. Liian usein on suupielet väärään suuntaan ihan pienistäkin arkisista pulmista."

– Mies, 31, vaikea selittää

"En muuttaisi mitään. Kaikkine pikku "vikoineen", hiukan ylipainoa, kaljuuntuvana, puolisoni on edelleen kaikista ihanin. Kahdeksan vuotta on oltu yhdessä."

– Nainen, 51, parisuhteessa

"Hävittäisin mieheni ison vatsan, mutta en inhosta sitä kohtaan, vaan ainoastaan sen terveysvaaroista johtuen. Mieheni ulkonäössä on kaikki hyvää, mutta erityisesti hänen siniset, maagiset silmät ja seksikäs hymy vetoavat."

– Nainen, 44, parisuhteessa

Katso myös: Ei-niin-salainen agentti! Video Yhdysvalain salaisen palvelun agentista nousi somehitiksi miehen ulkonäön vuoksi. Juttu jatkuu videon alla.

1:43

"Hän on jo valmiiksi niin viehättävä kuin voi olla, joten en varmaan muuttaisi mitään. Ainoana ehkä häntä itseään hieman kiusaava lättäjalka. Kumppanini ulkonäössä parasta ovat kaikki söpöt, uniikit yksityiskohdat esim. korvannipukat ja otsaryppy."

– Nainen, 26, parisuhteessa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Ulkonäkösyistä en mitään, mutta terveyssyistä toivoisin, että mieheni saisi 5–10 kg lisää painoa. Parasta hänen ulkonäössään on kasvot ja peppu!"

– Nainen, 35, avoliitossa

"En mitään muuttaisi mieheni ruskeista silmistä ja seksikkäästä olemuksesta."

– Nainen, 21, parisuhteessa 4v

"Lisäisin tatuointeja. Parasta on pituus; pitkät jalat ja kädet, niska myös pitkä."

– Nainen, 30, varattu

"Muuttaisin hiuksista paksummat. Paksutukkaiset miehet ovat parhautta. Parasta kumppanini ulkonäössä on hänen hymynsä. Se on niin valloittava, että paskin päiväkin muuttuu iloiseksi."

– Nainen, 20, parisuhteessa

"Muuttaisin tummat silmänaluset, jotka saavat hänet syyttä näyttämään äkäiseltä ja väsyneeltä. Rakastan mieheni leveitä hartioita ja vahvoja käsivarsia."

– Nainen, 34, parisuhteessa

"En mitään. Ihan täydellinen on, ja paljon paremman näköinen kuin minä. Hampaat voisivat olla paremmassa kunnossa. Sekään tosin ei ole muuten tärkeää, mutta olisi hyvä hänen terveydentilallensa. Tuikkivat silmät ja naururypyt silmien alla on parasta."

– Nainen, 41, parisuhteessa

"Parasta parta, tuikkivat silmät sekä ehjät valkoiset hampaat ja niiden ympärillä leikkisä hymy. En muuttaisi mitään."

– Nainen, 43, parisuhteessa

"En mitään. Silloin, kun olen parisuhteeseen ryhtynyt, olen hyväksynyt ihmisen sellaisena kuin on. Sitten vasta puuttuisin asiaan, jos se vaikuttaa terveyteen. Ja nykyisten kumppanien ulkonäössä kaikki on parasta."

– Nainen, 25, sinkku

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"En mitään. Arvostan kokonaisuutta ja hyväksyn sen, että vuosien varrella ulkoinen olemus muuttuu, kuten kaikki muukin."

– Nainen, 30, parisuhteessa

"Mitään en muuttaisi, täydellinen pakkaus vielä seitsemän vuoden jälkeenkin! Parasta on rintalihakset ja totta kai koko komea kokonaisuus!"

– Nainen, 24, naimisissa

"En muuttaisi kumppanini ulkonäössä mitään. Mieheni on älyttömän komea, ja itse olen aikamoinen perunankukka hänen rinnallaan."

– Nainen, 33, naimisissa

"Muhkeamman parran, sillä hän itsekin toivoisi, että se olisi muhkeampi. Parasta on mieheni ihanat ruskeat silmät!"

– Nainen, 23, parisuhteessa

Katso myös: Sinullakin on #arvokaspylly – haaste kiinnittää huomion tärkeään seikkaan! Juttu jatkuu videon alla.

8:00 Kehorauhaa kaikille! Sekä naiset että miehet kokevat ulkonäköpaineita.

"Parasta on parta, kaunis hymy, kauniita silmät ja pituus. Pieni kuntokuuri ei olisi pahitteeksi."

– Nainen, 30, avioliitossa

"Poistaisin eksän nimen, mikä hänellä on tatuoituna ihossa. Hän poistaa sen, kunhan varaa on. Parasta on silmät ja parta."

– Nainen, 27, kihloissa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Muuttaisin pömppövatsan pyykkilaudaksi. Parasta kuitenkin on puolison tummat piirteet ja ihana tumma tukka!"

– Nainen, 31, avoliitto

"Muuttaisin sen, että mustapäitä olisi vähemmän hänen naamassaan, koska hän itse ei niistä tykkää. Minua ne eivät haittaa. Parasta on silmät, huulet, kädet ja selkä."

– Nainen, 19, parisuhteessa

"En mitään. Hän on ihana juuri noin. Parasta tummat silmät, parta ja ihana pylly."

– Nainen, 43, parisuhteessa

"En mitään, kumppanini on hyvännäköinen virheineen, mieluummin muuttaisin käytösmalleja."

– Nainen, 30, parisuhteessa

"En muuttaisi yhtään mitään. Miehelläni on niin lempeä katse ruskeissa silmissään, hän on lihaksikas ja täydellinen."

– Nainen, 44, avoliitossa

"Ehkä vähemmän luomia – sekin vain siksi, että pelkään lukuisten luomien muuttuvan pahalaatuisiksi. Silmät ja tietyt kasvojen juonteet etenkin nauraessa ovat parasta ja saavat yhä sydämeni takomaan!"

– Nainen, 28, suhteessa

"Puolison pituutta voisi olla vaikka edes 5 cm tai 7 cm vähemmän, tai sitten voisin itse olla pidempi. Parasta ulkonäössä on varmaan hiukset, ja onhan se pyllykin todella kiva."

– Nainen, 19, parisuhteessa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"En muuttaisi mitään. Hän on täydellinen sellaisena kuin on, kaikkine puutteineenkin. Miehessäni on plussia kuitenkin huomattavasti enemmän kuin miinuksia. En edes olisi hänen kanssaan, jos minulla olisi tarve muuttaa häntä ulkoisesti tai sisäisesti."

– Nainen, 36, naimisissa

"En muuttaisi ulkonäössä, vaan siinä, miten hän ulkonäköönsä suhtautuu. Minun silmissäni hän on ihana, täydellinen ja upea. Itse hän vähättelee omaa ulkomuotoaan, mikä tuntuu suorastaan ikävältä kuulla."

– Nainen, 39, parisuhteessa

"Haluaisin itse kumppanistani hieman lihaksikkaamman. Itse treenaan body fitnessiä, mutta kumppani ei liiku juuri ollenkaan."

– Nainen, 21, parisuhteessa

"Mieheni on kasvattanut kaljamahan. Se on ällöttävä ja tiellä seksissä. Parasta hänessä on pituus ja kädet."

– Nainen, 37, naimisissa

Katso myös: Pidätkö itseäsi "rumana"? Älä opeta lapsiasi samaan – katso asiantuntijan vinkit. Juttu jatkuu videon alla.

1:47 Moni kantaa oppimaansa kriittistä kehopuhetta mukanaan lapsuudenkodista asti. Omille lapsille ei kuitenkaan tarvitse siirtää samaa.

"Miehessäni ei ole oikeastaan mitään, mitä ulkonäössä haluaisin muuttaa, sillä hän on juuri sellainen, joka minua miellyttää erittäin paljon!"

– Nainen 19, parisuhteessa

"Jumaloin miestäni. En muuttaisi hänessä mitään, vaikka vuodet ovat tuoneet muutoksia, myös sairastettu syöpä. Hän on elämäni mies. Hän on komea silmissäni aina."

– Nainen, 36, avoliitossa

"En muuttaisi mitään. Mieheni ei ole stereotypisellä mittapuulla komea, hänellä on ylipainoa ja "perinteisen" suomalaisen miehen vartalo. Pidän hänen ulkonäössään erityisesti silmistä, hartioista sekä takapuolesta. Olemme olleet yhdessä 10 vuotta."

– Nainen, 30, avioliitossa

"Poistaisin kumppanilta pullean vatsan ja kamalan parran. Ulkonäössä taas parasta on silmät, nenä, huulet ja yli 180 cm pituus."

– Nainen, 43, seurustelee

"En vaihtaisi mitään. Jokaista asiaa rakastan jo. Miksi vaihtaa? Ihan parasta on hymy. Selkäkuopat vahvana kakkosena."

– Nainen, 26, parisuhteessa

"En muuttaisi mitään, kumppanini on unelmieni mittatilaustyö. Ei väliä, saako/menettääkö hän kiloja, millainen tukka tai parta tms. Rakastan hänen ulkonäköään! Hän on minulle maailman komein!"

– Nainen, 36, avoliitossa

"Kumppanini ulkonäössä muuttaisin vain sen, että hän itse kokisi ulkonäkönsä yhtä kuumana kuin minä ja muut. Kumppanini ulkonäössä kauniiden kasvojen lisäksi parasta on naisellinen kroppa, hyvä peppu, isot rinnat, pehmeä, muodokas ja naisellinen kokonaisuus."

– Mies, 37 parisuhteessa

Alla näet kaksi seuraavaa kysymystä. Miten vastaisit tähän?

Entä miten vastaisit tähän?