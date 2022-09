Miksi olla suhteessa ihmisen kanssa, jota haluaisi muuttaa? Raati vastaa: "Tiedostan hänen potentiaalinsa olla kuuma tapaus"

"Maailma tuntuu olevan pullollaan suhteita, joissa kumppani on lähinnä nolostus. Toisen maku, tyyli, kiinnostuksen kohteet, kaikki on noloa, "lapsellista" tai vähintään sitä pitäisi viilata jotenkin paremmaksi: tukka pitää leikata, että näyttää "siistiltä", vaatteet vaihtaa asiallisiin, ettei käytä "rytkyjä"… Kysymys teille, jotka tällaisissa suhteissa olette: eikö sitä valmiiksi sopivampaa kumppania löytyisi jostain? Säästyisi kaikilta aikaa, vaivaa, vuosia elämästä, sydänsuruakin. Miksi olet suhteessa ihmisen kanssa, jonka olemuksesta pitäisi korjata 80 prosenttia, että hän kelpaisi sinulle?" kysyy nimimerkitön.

Näin raati vastasi

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Suhteen alussa mietin vastaavaa, mutta se meni ohi. Rakastuin kumppaniini omana itsenään ja vaikkei hän vastaa ulkoisesti ”tyyppiäni”, en vaihtaisi häntä kehenkään"

– Nainen, 22, kihloissa

"Itse sen vuoksi, että vuosien varrella kumppanini (ja minä) on muuttunut ulkonäöltään ja muodoltaan. Olen nähnyt hänet monen näköisenä ja kokoisena ja tiedostan hänen potentiaalinsa olla kuuma tapaus. Haluan tukea ja kannustaa. Välillä häpeän ja noloilen."

– Nainen, 29, vaikeasti selitettävässä tilanteessa

"Ei niitä sopivia nyt puussa kasva! Tietysti jos enemmän kuin puolet pitäisi parantaa, niin kannattaa kysyä itseltään, onko tämä se oikea. Joskus sitä vaan saattaa viehättyä niin paljon jostakin asiasta toisessa, että haluaa saada siitä kumppanin itselleen"

– Mies, 50, parisuhteessa

"Jos pienillä parannuksilla saa ulkoisen habituksen kuntoon, niin ei ihanaa tyyppiä sen takia tarvitse kiertoon laittaa. Yleissiisteys ja fiksut vaatteet tekevät ihmeitä!"

– Nainen

Katso myös: Kuinka parisuhdetta ja mielenterveyttä hoidetaan yhdessä? Juttu jatkuu videon alla.

9:31 Haastattelussa Parisuhdekeskus Kataja ry:n toiminnanjohtaja Suvi Laru ja sosiaalialan asiantuntija Laura Huuskonen.

"Pohdin eroa joka toinen päivä, koska kumppanini ulkonäkö ei miellytä minua täysin. Olen edelleen suhteessa, koska en ole jaksanut lopettaa sitä."

– Mies, 28, parisuhteessa

"Olin tällaisessa suhteessa, ja lopulta alkoi ahdistaa se, ettei oltu samalla sivulla. Se oli nopeasti ohi."

– Nainen, 32, parisuhteessa

"Kukaan ei ole täydellinen, mutta niitä toisilleen sopivia on paljon. En ymmärrä miksi ihmistä pitää muuttaa? Jos on tarve tähän, ei se ihminen varmastikaan ole oikea sinulle tai sinä hänelle.."

– Nainen, 52, naimisissa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Jos kumppani ei lähtökohtaisesti kelpaa, tulisi itseltä kysyä, miksi on lähtenyt suhteeseen ja mistä tarve toisen kontrolloimiseen kumpuaa. Mikäli kyseessä on pitkän aikavälin muutokset, on ymmärrettävää, että alkuhuuman viehätystä yritetään palauttaa."

– Nainen, 28, avoliitossa

"Yritän välttää uusien ihmisten kanssa puolisoani. Hänen ajatusmaailmansa on ihan erilainen kuin omani. Lisäksi hän on laiminlyönyt fyysisen hyvinvointinsa huolehtimisen. Nuoruuden himoissaan menin suhteeseen enkä tajunnut lopettaa ajoissa."

– Mies, 30, parisuhteessa

"Tämä on niin monisyinen kokonaisuus, ettei merkkimäärä riitä. Lyhyesti: jos sisin on kultaa ja yhdessä on ihanaa, niin ei ole mitään väärää, jos toinen neuvoo toista tyyliasioissa. Mutta sen pitää olla molempien mielestä ok, ketään ei pidä muuttaa väkisin."

– Nainen, 36, avoliitossa

"Jos kumppani on "nolostus", pitäisi katsoa peiliin. Mielestäni suhteessa ei tarvitse alkaa muuttamaan toista. Jos ei hyväksy toista sellaisena kuin on, ei silloin hän ole oikea sinulle."

– Nainen, 23, avoliitossa

"En ole yksinkertaisesti kelvannut kellekään toiselle. 8 vuotta yhteiseloa takana ja ikää mittarissa reippaasti yli 30. Se harmittaa vähän, kun toinen ei halua näyttää hyvältä edes minun takiani. Itselläkin sitten lopahti itsestä huolehtimisen into."

– Nainen, 33, parisuhteessa

"Moni jämähtää huonoonkin suhteeseen, koska pelkää yksinäisyyttä. Varmasti se nolo kumppani on joskus alun alkujaan ollut maailman ihanin. Ja jos ei uskalla repäistä itseään irti, niin sitten on kärsittävä suhteesta jonkun nolon kanssa. Puhtaita valintoja."

– Nainen, 36, sinkku

Katso myös: Kehonrauhaa kaikille sukupuolille – sekä naiset että miehet kokevat ulkonäköpaineita. Juttu jatkuu videon alla.

8:00 Sinullakin on #arvokaspylly – uusi haaste kiinnittää huomion tärkeään seikkaan.

"Koska yhteinen iso asuntolaina ja lapset. Todennäköisesti lapset vietäisiin minun kiusakseni usean sadan kilometrin päähän ja saisin loppuelämäni maksella pelkkiä elareita."

– Mies, 37, parisuhteessa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Jos näin pitkälle on asiaa joutunut miettimään, on silloin jo peruuttamattomasti suhteessa vikaa. Parempi jättää toinen omaan paremmuuteensa yksin, meri on täynnä kalaa ja aina varmasti löytyy sopivampi jonka kanssa yhteiselo on tasavertaisempaa."

– Mies, 33, parisuhteessa

"Luulen, että toisen muokkaaminen (tai sen yrittäminen) on lopulta vain omaa huonoa itsetuntoa. Hyvällä itsetunnolla oleva ihminen antaa muiden olla, mitä on, ja on sinut itsensä kanssa. En jäisi tälläisen suhteeseen."

– Nainen, 38, parisuhteessa

Alla näet kaksi seuraavaa kysymystä. Miten vastaisit tähän?

Entä miten vastaisit tähän?