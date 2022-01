Voiko parisuhteessa hyötyä puolison pettämisestä? Raati vastaa: "Saat varautua siihen, että puolisosi pettää sinua uudelleen"

Näin raati vastasi

"Olen kokenut puolison pettämisen pitkässä parisuhteessa. Voin sanoa, että vaikka fyysisesti seksi on erilaista nyt, niin emotionaalisesti en pääse varmaan koskaan sen yli, että hän petti minua kahden vuoden ajan salaten sen täysin. En edes aavistanut sitä." – Nainen, 62, parisuhteessa

"Jos haluaa harjoitella seksihommia, harjoittelee sitten sinkkuna. Silloin ei loukkaa ketään, kunhan on aikeistaan rehellinen. Jos taas on pettänyt yhden kerran "treenimielessä", pitäköön asian omana tietonaan ja kärsiköön syyllisyyden itsekseen, en halua tietää. Mitään vuosikausien pettämistä seksin parantumisen (tai minkään muunkaan) nimessä en kyllä voi ymmärtää. Jos on petettävä, eikö vain kannattaisi erota..."

– Nainen, 36, avoliitossa