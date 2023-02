Malin-koira löi kasvattajansa ällikällä 14 kultaisella vauvalla: "Niitä vain tuli ja tuli ja tuli"

Viisi sydänääntä

– Malin oli käynyt tiineysultrassa, jossa eläinlääkäri näki viisi sydänääntä. Niitä ei siinä yritetty lähteä etsimäänkään enempää, vaan todettiin, että astutus on onnistunut ja tuleva emä on kantavana, Karves kertoo MTV Uutisille.

Kiireesti apua paikalle

Malin on kuin luotu emoksi

– Tietenkin se on vilkas koira, kun se on vielä nuori, mutta aivan mahtava emä. Ei moni ensikertalainen selviäisi tuommoisesta urakasta.

Toki pentujen hoito on vienyt voimia nuorelta emolta. Se on ammentanut energiaa syömällä 5–6 kertaa päivässä ja välipaloiksi lisäksi piimää, juustoa ja viiliä.

Pentuaika on kasvattajalle työteliästä

– Kolme viikkoa on yleensä se raja, josta tietää, että pennut ovat riittävän isoja, että ne eivät (menehdy) jäädessään emän alle. Viisi minuuttia on maksimiaika, jonka huoneesta voi olla poissa. Jonkun on oltava koko ajan paikalla. Siinä on aikamoinen vastuu.