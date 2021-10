Milan ei päässytkään enää koirakaverin reppuselkään – hämmentävä yritys kerää katselukertoja: "Iso koira ei tiedä, että se on iso"

Milan -koiran hämmentävä yritys päästä Charlie- ystävän reppuselkään on voittanut tiktokkaajat puolelleen.

Belgianpaimenkoira malinoisin ja hollanninpaimenkoiran risteytys, 1-vuotias Milan, asuu samassa kodissa 12-vuotiaan Charlien kanssa. Charlie on rodultaan schnoodle eli villakoiran ja snautserin risteytys.

Milanin hämmennykseksi on kuitenkin käynyt niin, että viimeisen 12 kuukauden aikana se on itse kasvanut isommaksi sitä ilmeisesti täysin tajuamatta, kun taas Charlie on pysytellyt saman kokoisena.