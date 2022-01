Ministeri Kurvisen MTV-haastattelu raivostutti kulttuurialaa: "Siinä nähdään se karmein vaikutus" – Antti Tuiskulta, Anssi Kelalta ja yli 200 muulta alan toimijalta vetoomus

Musiikki- ja viihdealan yritys Manage me lähestyi tänään mediaa vetoomuksella, jonka on allekirjoittanut yli 200 musiikki- ja kulttuurialan ihmistä. Mukana on myös todella tunnettuja nimiä, kuten Anssi Kela, Antti Tuisku ja Jenni Vartiainen.