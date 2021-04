MTV antoi Annika Saarikolle luettavaksi traagisia tarinoita kulttuurialan tekijöiden korona-ahdingosta – näin ministeri reagoi

PressHopper avasi maaliskuussa kyselyn kulttuurialan tekijöille. Sana oli vapaa, ja alan tekijät saivat mahdollisuuden kertoa, miten koronavuosi on heitä kohdellut.

"Terveyskäsitys on yhtä kuin negatiivinen koronatestitulos"

PressHopperin kyselyyn vastasi 320 alan työntekijää ja yrittäjää. Heistä yli 70 prosenttia on kokenut korona-ajan henkisesti raskaaksi.

– Minusta tuntuu, että nykyinen terveyskäsitys on yhtä kuin negatiivinen koronatestitulos.

– Siitä on kokonaan leikattu sosiaalinen ja psyykkinen ulottuvuus, joita nimenomaan taide ja kulttuuri tuovat ja joita ihminen tarvitsee ollakseen terve, Rönkkö pohtii.

Hänen mukaansa musiikki voisi olla keino vähentää mielenterveyden hoitovelkaa. Hän huomauttaa, että musiikki on ollut kautta historian ihmisten tapa käsitellä ja ilmentää tunteita.

– Nyt huolettaa se, että meillä on kentällä paljon musiikin tekijöitä ja esittäjiä, jotka ovat itse tosi huonossa jamassa henkisesti, koska heillä on todella koko toimeentulo viety eikä siellä jääkaapissa paista enää välttämättä edes valo, Rönkkö kuvailee.

Olen velkaantunut niin että ulosotto on jo tuttua. Syksyllä sairastuin masennukseen.

Miten käy, jos alan syväosaajat poistuvat alalta?

Kyselyyn vastanneista lähes puolet on kertonut vaihtavansa alaa, jos koronarajoitukset estävät toisenkin kulttuurintäyteisen kesän.

– Kun Helsingin Olympiastadionilla tehdään kansainvälinen keikka, meillä on ihan vain kourallinen osaajia, jotka pystyvät sen tekemään.

– Siellä on kymmenien vuosien aikana opeteltuja tapoja, joita ei valitettavasti voi mistään yksittäisestä oppikirjasta opiskella, vaan monet asiat syntyvät oman kokemuksen kautta, Saarinen perustelee.

Saarisen mukaan alan syväosaajat ovat merkityksellisiä alalle myös siksi, että he ovat hänen nähdäkseen osana suomalaisen kilpailukyvyn luomisessa.

– Esimerkiksi ulkomaisten artistien, konserttien tai muunlaisten tapahtumien saaminen Suomeen vaatii sen, että meillä on osaajia, joilla on ensisijaisesti yhteydet, jotta saamme tapahtumat tänne, sillä niistä käydään globaalissa mittakaavassa valtavaa kilpailua.

Tukea pirstoutuneelle alalle

Työttömyyden lisäksi kulttuurialan tekijöiden kurimusta on lisännyt PressHopperin kyselyn mukaan se, ettei taloudellinen tuki ole tavoittanut kaikkia pirstoutuneen alan tekijöitä.

Alan tekijöiden työnkuva, palkkaus ja palkkiot sekä sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan. Alalla on paljon freelancer-työntekijöitä, jotka ovat pudonneet tukiverkon ulkopuolelle.

– On pitänyt vähän kädestä suuhun elää ja luoda tukimalleja, joissa joka kierroksella niiden saamisen kriteerejä on avarrettu, parannettu – yritetty tunnistaa ne epäkohdat, joista on tullut moitteita ja sitä kautta laajentaa tuen saajien piiriä.