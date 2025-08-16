Katri Helenan viimeinen konsertti koitti – tämä oli tunnelma

Katri Helenan viimeinen konsertti herätti katsojissa sekä riemua että haikeutta.
Katri Helenan 60-vuotinen ura päättyi tänään Olympiastadionilla. Viimeisen konsertin tunnelma oli käsinkosketeltava. Ihmiset itkivät, nauroivat ja juhlivat.
Yksi Katri Helenan suuri fani Jalo Härkönen kertoi ennen keikkaa, että viimeisen illan tunnelmat olivat haikeat.
– Olen aina rakastanut Katri Helenaa, Härkönen kertoo.
Härkösen vieressä ollut Päivi Härkönen komppaa Härkösen ajatuksia. Hänestä on hienoa, että Katri Helena on pystynyt tekemään näin pitkän uran.
Katri Helena ei enää tämän illan jälkeen tule laulamaan julkisesti.Lehtikuva
Myös nuoria innosti
Konsertissa paikalla oli useita nuoria, joilla oli päällään Katri Helenan fanipaidat.
Nuorempiin keikkailijoihin kuului Katri Helena faniklubi-niminen kaveriporukka. Teekkariopiskelijoista muodostunut porukka sai alkunsa, kun polttareissa ystävykset kuuntelivat artistin musiikkia ja tajusivat kaikki pitävänsä Katri Helenasta.
– Minusta tuntuu, että hän on meidän kaveriporukalle ollut tärkeä juttu. Se on tuonut meitä yhteen, yksi porukan jäsenistä Aaron Löfgren kertoo.
Toinen kaveriporukkaan kuuluva Eero Ketonen kertoo, että porukka on tanssinut lukemattomia iltoja Katri Helenan tahtiin teekkaribileissä.
– Hän on upea esiintyjä, upea laulaja, mahtava nainen, Ketonen hehkuttaa.
Oli katsonut keikkavideoita
Katri Helenan lisäksi lavalle nousi tänään aiemmin Komia-yhtye. Yhtyeen jäsenet kertoivat MTV Uutisille, että mahdollisuus esiintyä juuri Katri Helenan jäähyväiskonsertissa merkitsi heille paljon. Bändin mukaan Katri Helena oli nähnyt heidän esiintymisiään internetissä ja näin intoutunut pyytämään yhtyettä esiintymään viimeiseen konserttiinsa.
Yhtyeen rumpali Eero Nummela kertoi ennen esiintymistä MTV Uutisille, että keikka jännitti hieman, mutta äänitestauksessa olo hieman rentoutui.
–Tuli sellainen fiilis, että tästä tulee upea ilta.
Kuvassa Komiat-yhtyeen laulaja Aleksi Yli-Sissala. Rummuissa Eero Nummela.Lehtikuva
Yhtyeen solisti Aleksi Yli-Sissalan mielestä tänään päättyi yksi Suomen hienoimmista artistiurista. Hän toivoi, että ihmiset tulisivat asian äärellä yhteen.
– Odotan, että yleisö, joka Olympiastadionille tulee viihtyy ja koetaan kaikki yhteenkuuluvuuden tunnetta ja isoa jatkumoa, Yli-Sissalala summaa.
Vasemmalta oikealle: Harmonikassa Antero Linden, laulussa Aleksi Yli-Sissala, kitarassa Samuel Järvinen ja bassossa Juho Eskola.Lehtikuva
2:00Fanit olivat tunteikkaina Katri Helenan jäähyväiskonsertissa.