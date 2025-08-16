Katri Helenan viimeinen konsertti koitti – tämä oli tunnelma

Anna mulle tähtitaivas oli yksi ensimmäisistä Katri Helenan konsertin kappaleista.Lehtikuva
Julkaistu 16.08.2025 23:46
Katri Helenan viimeinen konsertti herätti katsojissa sekä riemua että haikeutta. 

Katri Helenan 60-vuotinen ura päättyi tänään Olympiastadionilla. Viimeisen konsertin tunnelma oli käsinkosketeltava. Ihmiset itkivät, nauroivat ja juhlivat. 

Yksi Katri Helenan suuri fani Jalo Härkönen kertoi ennen keikkaa, että viimeisen illan tunnelmat olivat haikeat. 

– Olen aina rakastanut Katri Helenaa, Härkönen kertoo. 

Härkösen vieressä ollut Päivi Härkönen komppaa Härkösen ajatuksia. Hänestä on hienoa, että Katri Helena on pystynyt tekemään näin pitkän uran. 

LK Katri Helena viimeinen keikka 2 16082025Katri Helena ei enää tämän illan jälkeen tule laulamaan julkisesti.Lehtikuva

Myös nuoria innosti

Konsertissa paikalla oli useita nuoria, joilla oli päällään Katri Helenan fanipaidat. 

Nuorempiin keikkailijoihin kuului Katri Helena faniklubi-niminen kaveriporukka. Teekkariopiskelijoista muodostunut porukka sai alkunsa, kun polttareissa ystävykset kuuntelivat artistin musiikkia ja tajusivat kaikki pitävänsä Katri Helenasta. 

– Minusta tuntuu, että hän on meidän kaveriporukalle ollut tärkeä juttu. Se on tuonut meitä yhteen, yksi porukan jäsenistä Aaron Löfgren kertoo.

Toinen kaveriporukkaan kuuluva Eero Ketonen kertoo, että porukka on tanssinut lukemattomia iltoja Katri Helenan tahtiin teekkaribileissä. 

– Hän on upea esiintyjä, upea laulaja, mahtava nainen, Ketonen hehkuttaa. 

Oli katsonut keikkavideoita

Katri Helenan lisäksi lavalle nousi tänään aiemmin Komia-yhtye. Yhtyeen jäsenet kertoivat MTV Uutisille, että mahdollisuus esiintyä juuri Katri Helenan jäähyväiskonsertissa merkitsi heille paljon. Bändin mukaan Katri Helena oli nähnyt heidän esiintymisiään internetissä ja näin intoutunut pyytämään yhtyettä esiintymään viimeiseen konserttiinsa. 

Yhtyeen rumpali Eero Nummela kertoi ennen esiintymistä MTV Uutisille, että keikka jännitti hieman, mutta äänitestauksessa olo hieman rentoutui. 

–Tuli sellainen fiilis, että tästä tulee upea ilta. 

LK Komiat 16082025Kuvassa Komiat-yhtyeen laulaja Aleksi Yli-Sissala. Rummuissa Eero Nummela.Lehtikuva

Yhtyeen solisti Aleksi Yli-Sissalan mielestä tänään päättyi yksi Suomen hienoimmista artistiurista. Hän toivoi, että ihmiset tulisivat asian äärellä yhteen. 

– Odotan, että yleisö, joka Olympiastadionille tulee viihtyy ja koetaan kaikki yhteenkuuluvuuden tunnetta ja isoa jatkumoa, Yli-Sissalala summaa. 

LK Komiat 2 16082025Vasemmalta oikealle: Harmonikassa Antero Linden, laulussa Aleksi Yli-Sissala, kitarassa Samuel Järvinen ja bassossa Juho Eskola.Lehtikuva

2:00imgFanit olivat tunteikkaina Katri Helenan jäähyväiskonsertissa.

