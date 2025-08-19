Aurajoen rantaan rakentuu 90 miljoonan musiikkitalo, josta toivotaan yhtä maailman parhaista

Turun kulttuurielämä saa uuden maamerkin, kun 90 miljoonan euron musiikkitalo Fuuga valmistuu Aurajoen varteen ensi vuonna. Konserttisali on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta – ja odotukset ovat korkealla.

Tänään vietettiin Fuugan harjannostajaisia, joissa juhlistettiin Turun filharmonisen orkesterin tulevaa kotia.

Orkesteri pääsee muuttamaan uusiin tiloihin ensimmäistä kertaa 70 vuoteen. Nyt kaikki on suurempaa ja näyttävämpää kuin koskaan aiemmin.

– Lava on isompi, sinne mahtuu enempi väkeä, logistiikkareitit, tekniikka, kaikki on ihan erilaista kuin vanhassa talossa.

– Tavoittelemme sitä, että Fuuga lukeutuu yhdeksi maailman parhaista konserttisaleista, sanoo Turun filharmonisen orkesterin intendentti Nikke Iso-Möttönen.

Fuugan kattoterassi ja modernit tilat ovat herättäneet uteliaisuutta, mutta tärkeintä on rakennuksen akustiikka.

– Mielettömän hienoa laskentaa, mallinnusta ja digitaalitekniikan hyödyntämistä. Lähtökohta on se, että tehdään kaikki mitä nykytekniikka mahdollistaa, että siitä tulee upeasti soiva, sanoo Kulttuuriranta Oy:n toimitusjohtaja Arto Valkama.

Uusi konserttisali mahdollistaa laajemmat ohjelmistot ja suuremmat esiintyjäjoukot.

Fuuga tulee myös kansainväliseen käyttöön: Mirjam Helin -laulukilpailu järjestetään Turussa ensi kertaa Helsingin ulkopuolella vuonna 2027.

– Fuugassa tullaan kuulemaan orkestereita maailmalta, koska ei ole yleistä, että avataan uusi konserttitalo. Monet orkesterit haluavat tulla testaamaan, minkälainen Turun Fuuga on, Iso-Möttönen kertoo.

Fuugan ulkotyöt ovat loppusuoralla, ja avajaisia vietetään reilun vuoden kuluttua.