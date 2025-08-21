Kiinnostaisiko Batmanin menopeli? Museo kauppaa elokuvista tuttuja autoja Yhdysvalloissa

Julkaistu 21.08.2025 20:07
Myyntilistalla on yli 60 ajoneuvoa, jotka ovat tuttuja televisiosta tai elokuvista.

Yhdysvaltain Coloradossa toimiva elokuva-autoihin erikoistunut museo ja rekvisiittavuokraamo Rodz and Bodz sulkee ovensa ja huutokauppaa valtavaa kokoelmaansa perjantaina ja lauantaina.

Asiasta kertoo The Drive.

Museo etsii uutta toimitilaa ja uudistaa konseptiaan, jonka vuoksi se tarvitsee rahaa. 

Poikkeuksellisessa huutokaupassa on myynnissä on kaikkiaan 463 esinettä, ja näitä ovat elokuva-autojen lisäksi muun muassa vanhat kyltit, bensapumput ja polkuautot.

GhostbustersYhdysvaltalaismuseo kauppaa myös vuoden 2016 Ghostbusters-elokuvassa käytettyä autoa. Kuvituskuva.David Joshua Ford / Barcoft Cars/ All Over Press

Osa myytävistä esineistä on todella nähty valkokankaalla, mutta monet niistä ovat jäljennöksiä alkuperäisestä.

Kiinnostavia myyntiartikkeleita ovat muun muassa 1960-luvun Batmanin auto, Ghostbusters-elokuvasta tuttu Cadillac ja Stranger Things -sarjasta tuttu Chevy Blazer.

Lähde: The Drive

