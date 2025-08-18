"Neuroepätyypillisyys saa katsomaan maailmaa eri tavalla" – taiteilijasisarusten erottuva elokuva ensi-illassa

Suomen tunnetuimpiin lukeutuvien outsider-taiteilijasisarusten Maima ja Satu Tanin toinen lyhytelokuva Maatuminen on ensi-illassa OAF X Espoo Ciné -elokuvanäytöksessä 19.8.2025.

Ensi-ilta on osa Outsider Art Festivaalia, jossa nähdään viikon ajan yhteiskunnan marginaalissa luotua taidetta. Kyse on visuaalisesta taiteesta, jota tekevät tarvitsevat tukea taiteensa tekemiseen, eikä heillä ole taidekoulutusta.

Eri puolilla Espoota on nähtävillä myös sisarusten printti-ja digitöitä sekä Maima Tanin merenalaisesta maailmasta inspiroituvia värikkäitä tekstiilitöitä.Raija Kantomaa

Sisarusten ensimmäisessä, vuonna 2023 valmistuneessa Hengittävä riutta -lyhytelokuvassa suuressa roolissa on virkattu korallimekko. Se syntyi kahdessa vuodessa itseoppineen Outsider-taitelija Maima Tanin mielikuvituksen ja virkkaamisen tuloksena.



Tällä samalla rannalla Lauttasaaressa kuvatussa elokuvassa isossa roolissa on korallimekko, kerro miten se syntyi?



– Kädet tarvitsivat jotakin tekemistä. Kun katsoin elokuvia, samalla virkkasin koralleja ja ompelin ne vanhaan kesämekkooni, kertoo Tani.

Satu Tanin toteaa, että Maima on käsittämättömän taitava virkkaaja.

– Hän on sellainen elävä 3D-tulostin, joka vaan virkkaa. Mitä vaan omasta päästän ja se jaksaa joka kerta ällistyttää minua, Satu Tani ylistää sisartaan.

Maima Tani on Invalidiopistosta valmistunut kulta-alan artesaani ja Satu Tanilla on kuvataiteilijan muodollinen koulutus. Lisäksi hän on aloittamassa neurovähemmistön taiteilijoihin liittyvää väitöskirjatutkimusta.

Kyseinen korallimekko synnytti ajatuksen Maiman käsitöiden tallentamisesta yhteiseen elokuvaan.

– Yhteinen työskentely käynnistyi vuonna 2018. Kävin kuvataiteen ylempää ammattikorkeakoulua ja halusin ottaa Maiman mukaan opinnäytetyöhöni. Teimme yhteisen performanssi-installaation, jonka keskiössä oli käsityömenetelmät.

Molemmissa lyhytelokuvissa on ollut ammattilaiset apuna: kuvaaja ja apulaisohjaaja Santtu Suvitaival ja editoija Heidi Järvinen.

Satu Tanin mukaan sisarusten tiivis ja läheinen luontosuhde juontaa juurensa lapsuuteen. Vanhemmat veivät heitä metsäretkille ja sisarukset katsoivat televisiosta Merten salaisuuksia - dokumentteja.Raija Kantomaa

Kasvava huoli luonnosta näkyy uusimmassa elokuvassa

Ensi-iltaan tuleva Maatuminen-lyhytelokuva syntyi Koneen säätiön tukemana. Tanien kasvava huoli luonnontilasta on tuotu elokuvassa esiin brutaalisti. Elokuva toteutettiin työryhmän kanssa OAF Akatemiassa tilaustyönä Espoo Ciné -elokuvafestivaalille.

Satu Tanin taiteellista työskentelyä tukee lisäksi Taiteen edistämiskeskus.

Elokuva alkaa, kun Maima hirviönä työntää valtavaa lantapalloa. Toisaalla ruokailija illastaa taittelemiaan seteleitä hienossa ravintolassa.



– Meillä oli enemmän aikaa työstää sitä. Nyt me ei jätetty sitä naiivin kerronnan tasolle vaan meillä oli mahdollisuus miettiä, mitä me oikeasti haluaisimme sanoa.

Tani kertoo heidän päässeen tekemään elokuvaa Outsider Art OAF Akatemiaan, jossa heitä inspiroi akatemiassa ollut teema.

– Elokuva kertoo monimutkaisista prosesseista, mitä täällä meidän kotiplaneetalla tapahtuu ja kaikista monimutkaisista luonnon- ja muista järjestelmistä, jotka vaikuttavat meidän elämiseen täällä.

Sisaruksia yhdistää huoli planeetan tilasta.



– Meillä on nyt seitsemässä yhdeksän järjestelmän planetaarisesta osa-alueesta käsittääkseni ylittynyt ne raja-arvot.

Neuroepätyypillisyys näkyy elokuvissa

Maima Tani on valittu tänä vuonna Kettukin vuoden taitelijaksi. Kettuki on erityistaidetoiminnan kentän edunvalvoja.



Satu Tanin mukaan heidän elokuvissaan näkyy se, että he ovat neuroepätyypillisiä.

– Ehkä se saa katsomaan meidät maailmaa vähän eri tavalla, Satu Tani pohtii.



Aurinkoisella kalliolla istuvan Maima Tanin käsissä syntyy jo uutta.



– Virkkaan ammoniittia. Minun pitää tehdä viisisataa kappaletta näitä ja siihen menee vielä pari vuotta. Nyt olen kohta ehkä puolessa välissä, kertoo iloisesti hymyilevä Tani.

Katso ylläolevalta videolta, miltä korallimekko ja lyhytelokuvat näyttävät.