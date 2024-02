Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos suunnittelee käytetyn sähköauton ostoa?

Vastaus: Viime aikoina olemme saaneet lähes viikoittain lukea eri sähköautomerkkien ilmoituksia rajuista hinnanalennuksista. Jos uuden auton hinta putoaa 5 000–10 000 euroa, on asialla väistämättä vaikutusta myös vastaavan käytetyn mallin arvoon.

Suosittelenkin seuraamaan uusien sähköautojen hintoja, vaikka kiikarissa olisikin käytetty. Välttääkseen rajua arvonalenemaa on turvallisempaa hankkia automalli, jonka hintaa on hiljattain pudotettu tuntuvasti. Tällöin pidän epätodennäköisempänä sitä, että samaiseen malliin kohdistuvaa toista rajua hinnanalennusta olisi tulossa aivan heti – tietenkään tästä ei voi mennä takuuseen.

Valitettavan moni sähköauton hankkinut on juuri edellä mainittujen, rajujen, hinnanpudotusten myötä ajautunut tilanteeseen, että autosta on rahoitusta jäljellä selvästi enemmän kuin mikä on sen arvo. Tällöin ei olla kovin kestävällä pohjalla.

Vaikka julkisuudessakin näkee välillä painotettavan, että auton hankintahinnan sijaan kannattaa kiinnittää huomiota autoilun kuukausikustannuksiin, on tärkeää pitää mielessä, että se rahoituksen viimeinen suurempi jäännöserä lankeaa maksettavaksi jossain vaiheessa – tavalla tai toisella. Arvonalenema vaikuttaa autoilun kuukausikustannuksiin, vaikka jäännöserää ei olisikaan – siis myös silloin, kun auto on ostettu käteisellä.

Perehdy paitsi auton ominaisuuksiin – myös sähköautoiluun

Kun sopiva automalli on valikoitunut itselle ajatuksen tasolla, kannattaa perehtyä sen varusteluun, ominaisuuksiin ja ylipäänsä sähköautoiluun. Esimerkiksi Facebookista löytyy paljon merkkikohtaisia sähköautoryhmiä, joihin liittymällä ja päivityksiä lukemalla pääsee hyvin perille kyseisen automerkin ja sen eri mallien käyttäjäkokemuksista.

Tietenkin lähdekritiikki on syytä pitää mielessä näitä päivityksiä lukiessa, eli kaikki mitä lukee, ei välttämättä pidä paikkaansa. Jos kuitenkin vaikuttaa siltä, että jonkin automallin kohdalla iso osa käyttäjistä raportoi törmänneensä ongelmiin vaikkapa ilmalämpöpumpun toiminnan kanssa kovilla pakkasilla, kannattaa asiasta vetää omat johtopäätöksensä.

Kun autoa ladataan paljon kotona tai muualla niin sanotussa peruslatauksessa, käytetään autoon sisään rakennettua laturia. Kotiin hankittava latauslaite ei siis ole laturi, vaan väline, jolla syötetään virtaa autossa kiinteästi olevalle, sisäänrakennetulle laturille. Latausnopeuden kannalta on olennainen merkitys sillä, käyttääkö auton oma laturi yhtä vai kolmea vaihetta.

Omaan käyttööni en hankkisi sähköautoa, joka latautuu kotona hitaasti sen vuoksi, että sen peruslatauksessa hyödynnetään vain yhtä vaihetta. Tämä on siis asia, joka kannattaa selvittää ja peilata sitä omiin käyttötarpeisiin.

Pidemmillä matkoilla autoa puolestaan ladataan usein auton ulkopuolisilla pika- tai suurteholatureilla, jotka syöttävät tasavirtaa suoraan ajoakkuun, ohi auton oman laturin. Jotta lataus onnistuisi mahdollisimman nopeasti, on tärkeää, että autosta löytyisi ajoakun pikalatausta varten valmisteleva esilämmitystoiminto.

Kannattaa myös selvittää, millainen pikalatausteho kyseiselle autolle luvataan – tosin lähelle ilmoitettua pikalataustehoa päästään vain tietyillä latureilla, optimaalisissa olosuhteissa, akun varaustilan ollessa latauksen alkaessa riittävän alhainen ja sen lämpötilan ollessa oikea. Latausteho laskee myös akun täyttyessä pudoten yleensä, autosta riippuen, 80–90 prosentin kohdalla jo lähes peruslatauksen tasolle.

Ilmalämpöpumppu parantaa pääsääntöisesti lämmityksen energiatehokkuutta. Kun energiaa kuluu vähemmän auton lämmittämiseen, on sen toimintamatka yleensä pidempi. Selvitä aina, mitä autolle luvataan toimintamatkaksi optimaalisissa kesäolosuhteissa. Talvikelillä on syytä varautua siihen, että uudenkin sähköauton toimintamatka on noin puolet ilmoitetusta WLTP-toimintamatkasta. Näin välttyy pettymyksiltä parhaiten.

On myös huomattava, että käytetyn auton akun varauskyky (SoH) on saattanut heikentyä. Tämän vuoksi onkin tärkeää käyttää auto ajoakun testauksessa ennen ostopäätöksen tekoa.

Mikäli autolla on tarkoitus vetää perävaunua, selvitä, onko siihen mahdollisuus asentaa vetokoukkua ja mikä on auton vetokyky. Se, että autossa on vetokoukku valmiina, ei ole tae siitä, että sillä voisi vetää perävaunua. Vetokoukku on saatettu asentaa esimerkiksi vain pyöränkuljetustelinettä varten.

Pelkkä korttelinkierto ei riitä koeajoksi

Olen ymmärtänyt, että nykyään yhä useampi ostaa auton netistä koeajamatta sitä ollenkaan. Henkilökohtaisesti minun on vaikea ymmärtää tällaista toimintatapaa yhtään minkään auton kohdalla – käytetystä autosta puhumattakaan.

Ennen hankintapäätöstä käytettyyn sähköautoon pitää tutustua huolellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävän pitkää, mielellään yön yli kestävää, koeajoa sekä perehtymistä auton kuntoon.

Mikäli on mahdollista, kannustan koeajamaan autoa mahdollisimman haasteellisissa olosuhteissa eli kovalla pakkasella tai sadekelillä.

Mikäli autolla on tarkoitus kuljettaa jatkossa useampia ihmisiä, kannattaa myös koeajolle ottaa tyypillinen matkustajamäärä mukaan. Näin pääsee parhaiten jyvälle auton lämmityslaitteen ja ennen kaikkea huurteenpoiston tehokkuudesta. Oma havaintoni on, että osassa sähköautoja joutuu talvikelillä käyttämään huurteenpoistoa manuaalisesti sen sijaan, että pitäisi lämmityslaitteen vain automaattitoiminnolla. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että poistoilmaventtiilit poistavat tehottomasti ja ilma autossa ei vaihdu riittävästi.

Lieneekö ominaisuus sitten joiltakin valmistajilta tietoinen ratkaisu: ei haluta toimintamatkan kustannuksella tuotetun lämpimän ilman poistuvan harakoille. Ilmiö ei ole välttämättä syy jättää autoa ostamatta, mutta edellyttää sitä, että käyttäjä palauttaa mieleensä huurteenpoiston perusteet ja osaa käyttää ko. toimintoja manuaalisesti. Henkilökohtaisesti kuitenkin arvostan oikeasti toimivan automaatti-ilmastoinnin vaivattomuutta ja pyrin kiinnittämään asiaan huomiota myös autoa valitessani.

Anna puolueettoman tahon tarkastaa

Koska esimerkiksi painauma akkukotelossa on usein hylkäysperuste katsastuksessa ja sen korjaaminen voi olla todella kallista, pitää auton alusta tutkia huolellisesti. Parhaiten tämä onnistuu viemällä auto puolueettomaan kuntotarkastukseen, joita tehdään muun muassa katsastusasemilla. Omin silmin, ilman nosturia ja asiantuntemusta, edellä mainittujen akkukotelovaurioiden havaitseminen voi olla hyvin vaikeaa.

Kuntotarkastuksessa selviää samalla alustan nivelien ja puslien kunto, jotka ovat usein kovilla sähköauton polttomoottoriautoa suuremman massan vuoksi. Myös jarrujen toiminta tulee tarkastettua. Sähköauton kuntotarkastuksessa olisi erityisen tärkeää saada tietoon myös akun SoH-arvo (State of Health), joka ilmaisee akun varauskyvyn prosentteina verrattuna uuteen autoon. Toivoisinkin kuntotarkastuksia tekeviltä tahoilta markkinoille nykyistä enemmän selkeästi sähköautoille räätälöityjä tarkastuspaketteja.

Rengassarjan hinta saattaa yllättää

Monissa sähköautoissa on varsin isot, leveät ja vahvistetut renkaat. Ennen käytetyn sähköauton hankintaa onkin syytä selvittää, missä kunnossa auton mukana tulevat molemmat rengassarjat ovat ja mitä niiden uusiminen tulee maksamaan.

Mikäli renkaat alkavat olla tiensä päässä, kannattaa niiden uusimistarve huomioida sorvattaessa auton hintaa kohdalleen. Jos myyjän kanssa sovitaan, että auto toimitetaan asiakkaalle hinnanalennuksen sijaan uuden rengassarjan kanssa, on tärkeää määritellä tarkemmin myös se, minkä merkkisistä, mallisista ja kokoisista renkaista on kysymys.

Autoliike pyrkii pääsääntöisesti saamaan kaupasta parhaan mahdollisen voiton. Mikäli ostajan kanssa ei ole erikseen sovittu renkaiden merkistä ja mallista, valitsee myyjäliike herkästi itselleen mahdollisimman edullisen rengassarjan, joka valitettavan usein on ominaisuuksiltaan varsin heikohko.

Joskus saattaa törmätä myös siihen, että käytettykin auto myydään vain yhdellä rengassarjalla. Jos kauppaan ympätään mukaan toinen rengassarja, on tärkeää varmistaa, että se sisältää myös vanteet. Nekin ovat monesti todella kalliita.

Käytettynä maahantuodussa sähköautossa saattaa olla talvirenkaina ns. Keski-Euroopan kitkarenkaat, jotka ovat Suomen talviolosuhteissa käyttökelvottomat ja jopa hengenvaaralliset. Näin ollen hyvässäkin kunnossa oleva rengassarja saattaa olla tarpeen uusia, josta tosiaan voi aiheutua yllättävänkin suuret kustannukset.

Huomioi nämä, jos olet aikeissa ostaa käytettynä maahantuodun auton

Koska Suomessa käytettyjen sähköautojen markkinat ovat vielä rajalliset, tähyää moni vaihtoehtoja myös muualta Euroopasta. Ulkomailta ostettavan käytetyn sähköauton kanssa on oltava erityisen tarkkana. Sama pätee autoihin, jotka on tuotu käytettynä maahan jo aiemmin.

Autoliiton tietoon on tullut tapauksia, joissa asiakas on olettanut tuontiautossa olevan samat varusteet kuin vastaavissa Suomessa uutena myydyissä malleissa. Kaupanteon jälkeen onkin sitten käynyt ilmi, että autosta puuttuu esimerkiksi ajoakun pikalatausta varten valmisteleva lämmitystoiminto tai ilmalämpöpumppu. Myös samannimisten varustepakettien sisällöt saattavat vaihdella maakohtaisesti.

Esimerkiksi käytettynä maahantuodun auton ”talvipaketti” ei välttämättä ole sisällöltään vastaava kuin Suomeen uutena tuotujen autojen ”talvipaketit”.

Osassa käytettynä maahantuotuja autoja on jouduttu myös lisäämään takasumuvalo ja vaihtamaan valoumpioita. Takasumuvalo ei ole pakollinen varuste kaikissa maissa ja valoumpioista on taas puuttunut hyväksymismerkintä sekä niiden valokuvio on ollut muutenkin epämääräinen. Näiltä parilta viimeksi mainitulta harmilta välttyy ostamalla auton, joka on jo rekisteröity Suomeen.

Kilpailuta vakuutukset ja selvitä niiden saatavuus

Osa vakuutusyhtiöistä on kieltäytynyt vakuuttamasta tiettyjä sähköautomalleja niiden korkeiden korjauskustannusten vuoksi.