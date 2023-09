Varmista auton soveltuvuus Suomen talveen

Erityisen tärkeää on tarkastaa lämmityslaitteiden vastaavuus. Viime aikoina on esiin tullut tapauksia, että käytetyn sähköauton ulkomailta ostanut on joutunut talven tullen pettymään, kun onkin käynyt ilmi, ettei kyseisessä autossa ole ilmalämpöpumppua, kuten vastaavissa uutena Suomeen tuoduissa autoissa taas on. Myös penkinlämmittimet puuttuvat joistakin Etelä-Eurooppaan uutena myydyistä automalleista.