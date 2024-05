Pohditko käytetyn auton ostoa? Älä edes harkitse tällaista yksilöä – "Ei kannata uhrata aikaa"

Kysymys: Mitä vinkkejä asiantuntijallanne on käytetyn auton ostoon?

Vastaus: Käytettävissä oleva budjetti ja auton käyttötarkoitus luovat raamit hankinnalle: omaan käyttöön sopimatonta autoa ei kannata ostaa.

Mahdollisimman uusi ja vähän ajettu auto, joka omalla budjetilla on saatavissa, on hyvä lähtökohta: uudempi auto on pääsääntöisesti vanhaa, vastaavankokoista, turvallisempi ja vähän ajettu auto taas paljon ajettua toimintavarmempi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuluttaja on valinnan edessä: Ostaako käytettävissä olevalla budjetilla uuden pienemmän auton vai käytetyn isomman auton. Uuden vahvuutena on takuu sekä usein myös vanhempaa pienemmät kulutus ja päästöt – heikkoutena taas vanhempaa suurempi arvonalenema. Takuuaikana toki autoilun kustannukset ovat paremmin ennakoitavissa. Osaan uusista autoista saakin varsin pitkiä takuita perinteisen kahden vuoden sijaan. Toki käytettyynkin on usein mahdollista saada vaihtoautotakuu, mutta se on yleensä varsinaista tehdastakuuta suppeampi ja lyhytaikaisempi.

Bensa, diesel, sähkö vai jonkin sortin hybridi?

Näin käyttövoimamurroksen aikaan, on todella vaikeaa sanoa, mitä minkäkin käyttövoiman suosiolle – ja sitä kautta kyseisellä käyttövoimalla varustettujen autojen jälleenmyyntiarvolle – tulee lähivuosina tapahtumaan. Tuon arvonaleneman näen itse suhteellisen merkittävänä tekijänä autoilun kustannuksia pohdittaessa

Käytetyn sähköauton hankkimista käsittelin alkuvuodesta varsin kattavasti tällä samaisella palstalla. Mikäli siis harkinnassa on sähköauto, kannattaa lukaista kyseinen juttu.

Lataushybridien tulevaisuudesta ja hintakehityksestä on vaikeaa sanoa mitään. Oma oletukseni on, että täyssähköautojen hinnan pudotessa saattaa kiinnostus niitä kohtaan johtaa siihen, että lataushybridit eivät välttämättä enää ole muutaman vuoden päästä kovin haluttuja. Tällä voi sitten taas olla vaikutusta niiden jälleenmyyntiarvoon. Korostan kuitenkin, että tämä ei ole missään tapauksessa mitään faktatietoa vaan pelkkää omaa arvailuani.

Mitä varusteita?

Varustelussa kannattaa priorisoida turvallisuutta: Uusissa autoissa on paljon turvavarusteita jo vakiona. Käytettyä autoa hankkiessa pitää varmistaa, että autosta löytyisi ainakin ajonvakautusjärjestelmä sekä budjetin salliessa mielellään myös kaista-avustin, peruutuskamera ja automaattinen hätäjarrutus.

Sen lisäksi varmistaisin ehdottomasti, että autossa on hyvät valot, ajovalojen pesurit, vakionopeudensäädin, ilmastointi, sähkösäätöiset sivupeilit sekä esilämmitysjärjestelmä, jolla saadaan lämmitettyä sekä moottori että sisätilat.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Käytettyä autoa hankittaessa kannattaa tarkastaa myös molempien rengassarjojen, kaikkien renkaiden, kunto. Jos heti auton ostettuaan joutuu uusimaan toisen – tai pahimmassa tapauksessa molemmat – rengassarjat, on tämä huomioitava kauppahinnassa.

Kiinnitä huomiota myös kyseisen autoyksilön rengaskokoon ja selvitä uuden rengassarjan hinta kyseisessä koossa, ennen ostopäätöksen tekoa. Mikäli myyjä lupaa hommata autoon uuden rengassarjan, on tärkeää sopia hänen kanssaan etukäteen, minkä tyyppiset, merkkiset, kokoiset ja malliset renkaat hankitaan. Mikäli tätä ei tehdä, mahdollisimman hyvään katteeseen pyrkivä myyjä mitä todennäköisemmin hankkii mahdollisimman edullisen rengassarjan. Tämä ei välttämättä ole auton ostaneen kuluttajan kannalta ollenkaan se paras vaihtoehto.

Hyvällä huoltohistoriallakin oleva auto kannattaa kuntotarkastuttaa

Jos auton huoltohistoriassa on aukkoja, ei kannata uhrata aikaa kyseisen yksilön perusteellisempaan tutkimiseen vaan siirtyä seuraavaan.

Pöly, kura tai hämärä vaikeuttaa autossa olevien kolhujen, naarmujen tai kiveniskemien havaitsemista.

Pyydä myyjää pesemään auto ja tutki maalipinnan kunto valoisassa.

Minkä värisissä autoissa lika näkyy helpoimmin? Juttu jatkuu videon alla.

6:34 Toimittajan auto pääsi kevätpesulle.

Öljy- ja nestevuotoihin tulisi kiinnittää huomiota. Niiden havaitseminen on kuitenkin kotikonstein varsin haasteellista nykyautoissa, joissa moottorit on paketoitu muovin sisälle sekä päältä että alta. Mikäli auton moottori on juuri pesty, on mahdollisten vuotojen havaitseminen entistä vaikeampaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jos autolla on tarkoitus vetää perävaunua, on selvitettävä sen suurimmat sallitut perävaunumassat. Se, että autossa on vetokoukku, ei ole tae siitä, että sillä saisi vetää perävaunua. Koukku on saatettu asentaa esimerkiksi polkupyörän kuljetustelinettä varten.

Autokaupoille kannattaakin ottaa mukaan joku, joka oikeasti tietää autoista. Mikäli tuttavapiirissä ei ole sopivaa asiantuntijaa, kannattaa käytetty auto viedä katsastukseen tai puolueettomaan kuntotarkastukseen, esimerkiksi katsastuskonttorille tai autopalvelukeskukseen. Erityisen tärkeää tämä on sähköautojen kohdalla.

Tee kunnon koeajo

Nykyään ostetaan paljon autoja netin kautta, näkemättä niitä. Itse edustan sen verran konservatiivisempaa ajattelua, että en halua ostaa autoa näkemättä tai ilman kunnon koeajoa.

Etäkauppa on mahdollista purkaa 14 vuorokauden sisällä auton vastaanottamisesta. Tuon ajan kuluessa hankintaan ehtii kyllä tutustua oikeinkin huolella. Silti väitän, että kynnys kaupan perumiseen on korkeampi, kun auton on saanut kotipihaan ja sitä on jo vähän ehtinyt esitellä naapureille ja kavereille. Kaupan purkuun liittyy myös aina kaikenlaista säätämistä käyttöhyödyn laskemisineen, minkä vuoksi itse tutkin tuotetta mieluummin jo etukäteen. Nämä ovat kuitenkin makuasioita, joista ei pidä kiistellä. Toinen sopii toiselle ja toinen toiselle.

Koeajolle lähdettäessä tulisi ajoasento säätää huolellisesti. Näin pystyy parhaiten varmistamaaan, että penkin ja ratin säätövarat riittävät. Sama varmistus on syytä tehdä myös muiden autoa käyttävien perheenjäsenten osalta.

Koeajoon olisi hyvä sisällyttää ajamista vaihtelevilla taajama- ja maantienopeuksilla. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota auton ominaisuuksiin ja käyttömukavuuteen siinä ympäristössä, jossa eniten ajaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sulje radio koeajon ajaksi, etteivät mahdolliset kolinat tai muut asiaankuulumattomat äänet jää huomaamatta. Parhaiten alustan kolinoita saa esiin ajamalla koeajon aikana pienten kuoppien tai kaivonkansien yli.

Myös uuden auton kohdalla kannattaa kiinnittää huomiota matkustamoon kantautuviin ääniin. Näitä ovat paitsi moottori- ja rengasäänet – myös erilaiset tuulen suhinat jne. Uusienkin autojen äänieristyksissä on yllättävän paljon eroja ja valitettavan monessa myös parannettavaa.

Jos ajaa paljon pimeällä, on auton valojen tehokkuus päästävä toteamaan. Tämä onnistuu parhaiten koeajamalla autoa myös pimeällä. Tällöin on fiilisteltävä erikseen sekä lähi- että kaukovalojen kantamia sekä mahdollisten valonvaihtoavustimen tai matriisivalojen toimintaa.

Testaa myös kaikkien valojen ja sähkölaitteiden yms. toiminta (lämmittimet, puhallin ja pyyhkijät kaikilla nopeuksilla jne).

Katsaus historiaan

Traficomin nettisivuilta on nykyään helposti selvitettävissä käytetyn auton historiatietoja. Osa tiedoista tarjotaan veloituksetta – osasta joutuu maksamaan muutamia euroja.

Tarkista ainakin nämä:

• Onko auto ollut poistettuna rekisteristä? (mahdollisesti lunastettu kolariauto)

• Onko ajoneuvo liikennekäytössä?

• Onko sen ajoneuvovero maksettu?

• Onko ajoneuvo katsastettu?

• Onko ajoneuvon myyjä sen rekisteriin merkitty omistaja? Osta vain rekisteriin merkityltä omistajalta (tarkasta myyjän henkilöllisyys).

• Onko ajoneuvolla autoveroon liittyviä käyttöaikarajoituksia?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Väliraha ja rahoitusehdot

Älä paljasta heti, että sinulla on vaihtoauto. Tinkaa ensin uuden auton ostohinnasta löysät pois ja pyydä vaihtohyvitys vasta sen jälkeen. Älä tuijota vanhan auton hyvityshintaa vaan maksettavaksi jäävää välirahaa.

Rahoitustarjoukset johtavat kuluttajaa helposti harhaan: Selvitä aina, mikä on todellinen vuosikorko kaikkien kulujen jälkeen. Aika-ajoin autokauppaa pyritään vauhdittamaan tarjoamalla asiakkaalle mahdollisuus aloittaa auton maksaminen esimerkiksi vasta puolen vuoden päästä. Näihin diileihin on syytä suhtautua varauksella, sillä auton arvo alenee myös tuona aikana. Tämä johtaa kuluttajan helposti epäkiitolliseen tilanteeseen, jossa jäljellä oleva velka on auton käypää arvoa suurempi.

Vaara auton arvon romahtamisesta jäljellä olevaa velkaa alhaisemmaksi piilee tällä hetkellä erityisesti sähköautojen kohdalla. Elämme aikaa, jossa sähköautomerkki toisensa perään uutisoi tuntuvista, tuhansien eurojen hinnanpudotuksista. Nämä uusien sähköautojen rajut hintaromahdukset heijastuvat väistämättä myös vastaavan mallin käytettyjen yksilöiden jälleenmyyntiarvoihin.

Tarkkana paperien kanssa

Huolehdi, että saat myyjältä voimassa olevan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan tai varmenteen. Vaihtoehtona näille myyjä voi tehdä Traficomin verkkopalvelussa myös luovutusilmoituksen, jossa kertoo luovuttaneensa auton sinulle. Täytä myyjän kanssa lisäksi luovutus- ja kauppakirja kahtena kappaleena.