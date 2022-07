Millainen tahti yhdynnässä on se paras? Raati vastaa: "Yksitoikkoinen tikkaus ei innosta"

"Miten ja kuinka voimakkaasti miehen olisi hyvä tehdä työntöjä aktin aikana? Hitaasti, nopeasti vai miten? Minkätahtinen yhdyntä on paras, mikä taas huonoin?" kysyy nimimerkki Eräs.

Näin raati vastasi

"Jos on tosi kuuma meininki, niin hitaasti tuntuu usein taivaalliselta. Muuten intensiteetin vaihtelu on hyvä. Liian nopea tahti ei välttämättä ole hyvä."

– Nainen, 40, eronnut, tapailee

"Fiiliksen mukaan: kiima-aikaan kaipaan mahdollisimman rajua ja vauhdikasta p*nemista eikä kiihottuminenkaan vaadi kuin ajatuksen omasta miehestäni ilman paitaa. Välillä (tunteellisempi aika kuukaudesta) pidempiaikainen hellyys ja hitaus on tarpeen."

– Nainen, 34, avoliitossa

"Hitaasti rakastaen toista ja suudellen nauttien hetkestä. Millä tahdilla tahansa on hyvä, kunhan on hauskaa, eikä olla tosikkoja. Se vasta on hirveää, kun toinen on tosikko, ei naura ja pidä hauskaa."

– Muu sukupuoli, 26, sinkku

"Kysy kumppaniltasi, mene fiiliksen mukaan. Tahtia kannattaa vaihdella. Harvempi, jos kukaan, lämpenee 'kaniseksistä'. Ei ole kuitenkaan yleisluontoista sääntöä, koska ihmiset ja halut ovat yksilöllisiä. Ja se yksittäinenkin kumppani tykännee vaihtelusta."

– Nainen, 39, sinkku

"Mieheni työntelee aika nopeasti, ja se alkaa tutua jo tylsältä. Hitaat työnnöt ovat kiihottavia, loppua kohden voi kiihdyttää, kun orgasmi on tuloillaan!"

– Nainen, 26, parisuhteessa

Katso videolta viisi varminta seksiasentoa orgasmiin! Juttu jatkuu videon alla.

0:50 KATSO VIDEO: Viisi varminta seksiasentoa orgasmiin.

"Riippuu ihan asennosta ja päivästä. Itse pidän vaihtelusta, jossa vaihdellaan tahtia hitaasta nopeampaan ja kovempaan. Pahinta on kuitenkin välittömästi kovaa ja nopeasti, ilman kunnon esileikkiä."

– Nainen, 23, parisuhteessa

"Riippuu niin tilanteesta ja fiiliksestä. Mutta yleisesti sanoisin: rauhallinen tahti, jossa mennään niin syvälle kuin pystyy. Ei kaniinipanoa, se on hirveää."

– Nainen, 30, naimisissa

"Itselläni halut katoavat, jos akti alkaa liian nopeasti. Aluksi hitaasti, jotta tunnen, että miehellä ei ole kiire saada, vaan hänkin haluaa nauttia. Orgasmin lähestyessä tahti kiihtyy. Siinä vaiheessa miehen tarvitseekin enää vain seurata minun tahtiani."

– Nainen, 40, sinkku

"Ei kai tällaiseen voi antaa yhdenlaista vastausta: riippuu paljon tilanteesta, asennosta, kumppanista, fiiliksestä ynnä muusta. Itse tykkään ratsastaa, jolloin voin itse päättää rytmin, kulman ja syvyyden. Samoin takaapäin-asennossa tykkään itse vaikuttaa tahtiin."

– Nainen, 51, eronnut, nyt sinkku

"Vaihtelevasti ja tilanteen mukaan – ei ole mitään yhtä ja ainoaa voimakkuutta ja vauhtia. Parasta yhdyntää on edeltänyt niin tehokas esileikki, että himo on vahva. Huonoa on, jos mennään heti asiaan, vaikkei toinen ole edes kiihottunut kunnolla."

– Nainen, 53, sinkku

"Tärkeintä on kysyä, mitä toinen haluaa, tai kertoa, mitä itse haluaa. Ei ole hyvää eikä huonoa – on vain erilaisia haluja ja tarpeita."

– Nainen, 40, parisuhteessa

Katso myös: Millaista on hyvä suuseksi, ja voiko "69" koskaan toimia? Kaikki eivät suuseksistä pidä, miksi? Seksuaaliterapeutti vastaa. Juttu jatkuu videon alla.

2:50

"No, eihän tähän ole patenttiratkaisua. Välillä on kivaa, kun mies työntää hitaasti, välillä maistuu nopea meno. Seuraa kumppanin tuntemuksia tai kysy, tuntuuko hyvältä, mitä haluat."

– Nainen, 43, parisuhteessa

"Hyvin hitaasti ja vähitellen vähän nopeammin, mutta kokemukseni mukaan ei nopeasti, tai nopeasti vain pyynnöstä!"

– Mies, 68, leski

"Hitaasti ja intohimoisesti, kiusoitellen, mutta myös kiihkeästi ja voimakkaasti, nopeasti. Eli vaihdellen! Pelkkä yksitoikkoinen tikkaus ei innosta."

– Nainen, 33 parisuhteessa

"Vaihtelevasti hidasta ja hieman nopeampaa. Tasainen ja melko hidas vauhti on helpoin orgasmin saamisen kannalta. Se tuntuu myös intiimimmältä ja intohimoisemmalta. Vauhdikasta 'rynkytystä' en ole koskaan ymmärtänyt, se tuntuu lähinnä hirveältä."

– Nainen, 28, parisuhteessa

"Tahtia ja voimakkuutta vaihdellen. Mielestäni hyvä aloittaa hitaalla ja tunnelman edetessä nopeuttaa tahtia. Omalla kohdalla työnnön kulma vaikuttaa myös olennaisesti nautinnollisuuteen, joten siitä kannattaa myös kumppanin kanssa keskustella."

– Nainen, 23, parisuhteessa

"Nopeutta vaihdellen. Alussa vähän hitaammin sitten vauhtia lisää ja lopuksi taas hiljaa. Tästä tykkää myös kumppanini kuin minä itsekin."

– Nainen, 39 parisuhteessa

"Riippuu niin paljon mielentilasta! Useimmiten saa kyllä 'painaa menemään' ihan niin nopeasti ja rajusti kuin vaan antaa myöten, mutta on sille hitaallekin aktille paikkansa, esimerkiksi anoppilassa, kun ei halua herättää sitä anoppia!"

– Nainen, 27, avoliitossa

"Vaihtelee niin kerrasta, joskus toimii hitaampi, joskus nopeampi tempo. Pupumainen himonylkytys ei toimi ikinä. Tärkeintä on seurata kumppania ja hänen nautintoansa, mikäli huomaat että kumppani nauttii niin ÄLÄ MUUTA MITÄÄN! Nautinto voi loppua siihen."

– Nainen, 29, avoliitossa

"Nopea rynkytys on huonoin. Hidas on paras, mutta toki voi vähän vaihdella tempoa. Toki jollain hetkellä on hyvä vähän nostaa nopeutta. Luulen, että kannattaa kuunnella omaa tarvetta ja mennä sen mukaan."

– Nainen, 39 parisuhteessa

"Varmasti riippuu kumppanista ja senhetkisestä fiiliksestä. Kannattaa keskustella asiasta. Itse pidän rauhallisesta aloituksesta, ja tahtia voi vaihdella aktin aikana. Pelkkä aropupumainen tykitys turruttaa paikat ja koko akti tuppaa jäädä liian lyhyeksi."

– Nainen, 40, parisuhteessa

"Vaihtelu on se juttu! Pornosta tuttu tiukka jyskyttäminen ei tee naiselle mitään. Mutta jos välillä hidastat, pysäytätkin ja annat vähän odottaa ennen kuin tulet taas sisään... Yes! Mutta huomio: kaikkein parasta on esileikki, anna sitä runsaasti ja pitkään!"

– Nainen, 51, parisuhteessa

"No, sehän riippuu ihan fiiliksestä. Jos on ns. pikap*nojutut meneillään, niin ehkä vähän ripeämpää ja ns. aggressiivisempaa menoa. Jos taas ajan kanssa, niin alkuun hitaammin ja kiusoitellen, ja tahtihan vaihtuu, jotta homma pysyy oikein mieleisenä."

– Nainen, 33, avoliitossa

"Hitaasti, välillä vähän nopeammin, mutta ei mitään ryskyttämistä."

– Nainen, 33, naimisissa

"Tempoa pitää vaihdella. Alkuun ehkä parempi työnnellä hiukan hitaammin ja sitten kiihdyttää tahtia. Välillä voi jysäyttää pohjaan asti ja olla hetken paikallaan. Kyllä sen pitäisi olla havaittavissa, jos naisesta tuntuu hyvälle."

– Nainen, 43, sinkku

"Nopeasti. Toki mieltymyksiä on erilaisia. Itse pidän nopeatempoisesta. Paras yhdyntä on sellainen, että molemmat ovat aktiivisia. Itse olen miehen päällä ja sitten mies minun. Näin molemmat saa kaiken tarvittavan irti."

– Nainen, 27, kihloissa

"Ei tähän ole yhtä oikeaa vastausta. Joskus hitaasti ja joskus nopeasti, yleensä niitä molempia ja kaikkea siltä väliltä vaihtelevasti yhden aktin aikana. Eri asennotkin vaikuttavat. Joten kysy kumppaniltasi, mikä miellyttäisi tänään."

– Nainen, 44, parisuhteessa

"Joskus on ihana aloittaa hellästi ja kiihdyttää loppua kohti. Joskus taas raju alku ja rauhallinen loppu on parasta. Joskus vain yhtä samaa ja toisinaan kaikkea sekaisin. Voit kysyä kumppaniltasi vaikka kymmenen minuutin välein, mitä hän haluaa. Puhuminen on parasta."

– Nainen, 39, parisuhteessa

