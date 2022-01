Miksi nainen ei tarjoa miehelle hellyyttä ja hyväilyjä seksin jälkeen? Raati vastaa: "Vaikea antaa sellaista, jota ei tiedä toisen odottavan"

Näin raati vastasi

"Monilla naisilla on huono itsetunto seksuaalisuutensa suhteen ja kuvittelevat, että siemensyöksy on juuri se, mitä mies haluaa. Joten naiset päätyvät miellyttämään miestä. Toisaalta myös orgasmin saavuttaminen voi olla naiselle paljon vaikeampaa kuin miehelle." – Nainen 22, parisuhteessa

"Miksi et pyydä sitä? Tai toinen vaihtoehto, tutustu toisenlaisiin naisiin. Itselleni on ihan normaalia ottaa myös mies huomioon." – Nainen 27, avoliitossa

"Miehen pitää kertoa naiselle, mitä hän haluaa. Kukaan ei ole ajatustenlukija, eivätkä kaikki pidä yllä olevista asioista, sillä jokaisella on omat mieltymyksensä. On kuitenkin yleinen harhaluulo, että seksin pitäisi päättyä miehen tulemiseen." – Nainen, 30, avoliitossa

"Kumppaniaan haluaa miellyttää ja usein tuo siemensyöksy on naiselle merkki siitä, että hyvältä on tuntunut. Omassa suhteessani seksi on kyllä paljon muutakin. Keskustelu oman partnerin kanssa on äärimmäisen tärkeää hyvän seksielämän kannalta."

– Nainen, 28, kihloissa