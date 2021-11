Miksi miehet lähettävät peniskuvia pyytämättä ja yllättäen? Tutkija listaa mahdollisia syitä

Australialainen News.com.au-sivusto haastatteli aihetta paljon tutkinutta tutkija Andrea Walingia. Waling työskentelee Australian Research Centre in Sex, Health and Society -tutkimuskeskuksessa La Troben yliopistossa Melbournessa.

Kuvien lähettely on ok, jos se molemmille sopii

Tutkimuksissa Waling on huomannut, että on aikuisten kesken yleistä ja tavallista lähetellä intiimejä kuvia, jos siihen on molemminpuolinen suostumus. Syyt yhteisymmärryksessä tapahtuvaan intiimien kuvien lähettelyyn ovat kuitenkin erilaiset kuin silloin, jos kuvia lähettää toiselle ilman tämän suostumusta.