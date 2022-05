Älä kutsu deittiä "katsomaan Netflixiä" – suositussa kutukutsussa piilee vaara

Jos tapailukumppanisi kutsuu sinut luokseen "katsomaan Netflixiä", on hänen tarkoituksenaan mitä todennäköisimmin harrastaa kanssasi seksiä.

Termi "Netlix and chill" sai alkunsa nettimeeminä vuonna 2009, ja ilmaisu on reilun kymmenen vuoden aikana vakiintunut tarkoittamaan kutsua lemmenleikkeihin. Lausahdusta toki kannattaa tarkastella asiayhteydessään: kaverin suusta kuultuna sillä on eri kalskahdus kuin Tinder-osuman sanomana.