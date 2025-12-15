Johtamisselvityksen lopullinen valmistuminen selviää myöhemmin.
Kelan johtamisselvityksen valmistuminen siirtyy ensi vuoden puolelle, tiedottaa Kela.
Syynä tähän on Kelan mukaan se, että pääjohtajaa Lasse Lehtosta ei ole voitu kuulla selvityksen valmistelun aikana.
Kelan hallitukselle annetaan johtamisselvityksestä väliaikatietoja huomenna 16.joulukuuta, jonka jälkeen pidetään myös tiedotustilaisuus medialle.
Johtamisselvitystä ei ole kuitenkaan mahdollista kommentoida sen keskeneräisyyden vuoksi, Kelan tiedotteessa lukee.
Selvityksen lopullinen valmistumisaikataulu selviää myöhemmin, Kela kertoo.
Kohu ja sairaalaan Brysselissä
Kelan pääjohtajan Lehtosen ympärillä on kuohunut loppuvuodesta. Hän aiheutti kohua lausunnoillaan muun muassa Kelan etätyökäytännöistä.
Lehtonen herätti viikko sitten huomiota Brysselin lentokentällä, kun hän oli palaamassa työmatkaltaan. Lehtonen oli samaan aikaan sairauslomalla, mutta oli päättänyt matkustaa työnsä takia.
Myöhemmin on kerrottu, että hän joutui sairaalahoitoon Brysselissä.