Uudistuksen jälkeisiä kuukausina syntyneiden lasten isistä noin 70 prosenttia käytti vapaitaan eri aikaan kuin äidit.
Perhevapaauudistus lisäsi isien itsenäistä vanhempainvapaiden käyttöä noin puolellatoista kuukaudella, kertoo Kela.
Uudistuksen jälkeen isät käyttivät yli kaksinkertaisen määrän, 79 päivää, vapaitaan eri aikaan kuin äidit. Ennen uudistusta isät käyttivät keskimäärin 39 päivää vanhempainvapaistaan eri aikaan kuin äidit.
Uudistuksen jälkeisinä kuukausina syntyneiden lasten isistä runsaat 70 prosenttia käytti vapaita eri aikaan kuin äiti. Ennen uudistusta hieman alle 60 prosenttia isistä teki näin.
Vuonna 2022 toteutetussa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin lähtökohtaisesti puoliksi vanhempien kesken.
Eniten itsenäisiä vapaita Keski-Pohjanmaalla
Muutos vanhempainvapaiden käytössä kertoo Kelan mukaan isien lisääntyneestä hoivavastuusta ja perhevapaiden jakautumisesta aiempaa tasaisemmin vanhempien kesken.
– Perhevapaauudistus näyttää onnistuneen tavoitteessaan lisätä isien osallistumista lasten hoivaan, toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen tiedotteessa.
Isien itsenäisessä eli äidin kanssa eri aikaan vietettyjen vanhempainvapaiden käytössä on merkittäviä alueellisia eroja.