Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Isien itsenäisessä eli äidin kanssa eri aikaan vietettyjen vanhempainvapaiden käytössä on merkittäviä alueellisia eroja.

Muutos vanhempainvapaiden käytössä kertoo Kelan mukaan isien lisääntyneestä hoivavastuusta ja perhevapaiden jakautumisesta aiempaa tasaisemmin vanhempien kesken.

Vuonna 2022 toteutetussa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin lähtökohtaisesti puoliksi vanhempien kesken.

Uudistuksen jälkeisinä kuukausina syntyneiden lasten isistä runsaat 70 prosenttia käytti vapaita eri aikaan kuin äiti. Ennen uudistusta hieman alle 60 prosenttia isistä teki näin.

Uudistuksen jälkeen isät käyttivät yli kaksinkertaisen määrän, 79 päivää, vapaitaan eri aikaan kuin äidit. Ennen uudistusta isät käyttivät keskimäärin 39 päivää vanhempainvapaistaan eri aikaan kuin äidit.

Yleisintä itsenäinen vapaiden käyttö oli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Siellä lähes lähes neljä viidestä isästä käytti vanhempainvapaata eri aikaan kuin äiti. Harvinaisinta vapaiden käyttö oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, jossa kaksi kolmesta isästä käytti vapaitaan äidin kanssa eri aikaan.