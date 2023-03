Kela uhkaa periä työttömältä Ollilta etuuksia takaisin lähes 26 000 euroa – syynä vapaaehtoistyö

Ollilla ei ole ammattitutkintoa, joka on hankaloittanut työn hakemista. Hänellä on ollut silti aina intoa auttamistyöhön ja hyväntekeväisyyteen.

Näiden etujen turvin nuorimies on jatkanut vapaaehtoistyötä yhdistyksessä tähän päivään asti.

Tyrmistyttäviä uutisia

Syy tähän on se, että vapaaehtoistyö on jatkunut edelleen palkkatukityön päätyttyä samankaltaisilla tehtävillä.

Peruspäivärahaetuuden enimmäisaika ei täyty, jonka vuoksi hänelle on päätöksen mukaan maksettu myös työmarkkinatukea liikaa.

Maksetun työmarkkinatuen määrä on ollut 8 000 euroa maaliskuusta 2022 alkuvuoteen 2023 asti.

MTV Uutiset on nähnyt kyseiset asiakirjat.

Toistaiseksi oikaisupäätös on muutoslautakunnan käsittelyssä. Samalla Ollilla on mahdollisuus esittää oma kantansa asiaan. Esimerkiksi hänen taloudellinen tilanteensa huomioidaan.

Mikäli etuuspäätös oikaistaan Ollin vahingoksi, on siitä mahdollista valittaa muutoksenhakulautakuntaan.

Olli on kertomansa mukaan ollut koko ajan työvoimahallinnon käytettävissä ja lähettänyt työhakemuksia säädösten mukaisen määrän joka kuukausi pysyäkseen TE-keskuksen kirjoilla.

"Ei tämä ole oikein"

– Ollin olisi siis pitänyt jäädä kotiin pyörittelemään peukaloitaan, eikä jatkaa auttamistyötä työmarkkinatuen voimin, jonka avulla hän on siis maksanut elämisensä, myös "Espoon Hurstina" tunnettu Hätönen sanoo.

Yksin asuva mies joutuu maksamaan vuokraansa säästöillään, sillä hänen asumistukensa on lakkautettu. Toimeentulotukea hänen on mahdollista saada vasta, kun parin tuhannen euron suuruiset säästöt on käytetty.