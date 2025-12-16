Kokousten jälkeen Kela järjestää mediatilaisuuden kokousten annista.
Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas ja valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen (ps.) järjestävät kokousten jälkeen yhteisen mediatilaisuuden, jossa on määrä kertoa kokousten tärkeimmistä nostoista.
Kelan hallitus saa kokouksessaan väliaikatietoja teossa olevasta Kelan johtamista koskevasta selvityksestä. Selvityksen laatii psykologi Ilona Rauhala.
Selvitystä ei kuitenkaan ole tarkoitus kommentoida illan mediatilaisuudessa.
Kela tiedotti eilen, että johtamisselvityksen valmistuminen viivästyy ensi vuoteen, koska pääjohtaja Lasse Lehtosta ei ole voitu kuulla selvityksen valmistelun aikana.
Selvityksen valmistumisaika varmistuu myöhemmin.
Kelan hallitus päätti ulkopuolisen selvityksen hankkimisesta marraskuussa. Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat ennen tätä herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi.