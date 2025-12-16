Juuri nyt Avaa

Kelan hallitus päätti ulkopuolisen selvityksen hankkimisesta marraskuussa. Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat ennen tätä herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi.

Kela tiedotti eilen, että johtamisselvityksen valmistuminen viivästyy ensi vuoteen, koska pääjohtaja Lasse Lehtosta ei ole voitu kuulla selvityksen valmistelun aikana.

Selvitystä ei kuitenkaan ole tarkoitus kommentoida illan mediatilaisuudessa.

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas ja valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen (ps.) järjestävät kokousten jälkeen yhteisen mediatilaisuuden, jossa on määrä kertoa kokousten tärkeimmistä nostoista.

Kokousten jälkeen Kela järjestää mediatilaisuuden kokousten annista.

Kelan hallitus ja valtuusto kokoustavat tänään

Lehtosta sijaistaa tämän sairausloman aikana johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Hallituksen puheenjohtaja Kiukas sanoi viime viikolla hallituksen luottavan täysin Mäki-Lohiluoman kykyyn selviytyä pääjohtajan tehtävistä. Lehtosen luottamukseen hän ei ottanut tässä vaiheessa kantaa.