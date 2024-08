Kelan tukiviidakkoa yksinkertaistetaan – Sarita ei ole aina osannut hakea oikeaa tukea

– En tiedä aina mitä hakemuksia on, tai mihin olen oikeutettu. Olen kokenut sen [Kelan tukien hakemisen] todella vaikeaksi, sanoo Sarita Lehtimäki.

Lehtimäki kertoo, että häneltä on jäänyt hakematta esimerkiksi hoitotukea, sillä hän ei ole osannut sitä hakea.

Myös Henna Laasanen-Jeulonen on kokenut tukien hakemisen välillä haastavaksi.

– Välillä on vähän haastavaa, kun meilläkin on iso perhe ja erilaisia tukia on pitänyt hakea, hän sanoo.