Auer-käräjät jatkuvat tänään keskiviikkona Turussa Anneli Auerin kolmannen lapsen kuulemisella. Aikuistunut poika saapuu Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen henkilökohtaisesti.

MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa tänään oikeudenkäsittelyä Turun oikeustalolla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on nyt kuullut todistajina kahta Auerin nuorinta lasta. Kaikki hänen lapsensa ovat nykyisin aikuisia.

Tänään oikeudessa kuultava poika on nyt 26-vuotias. Epäiltyjen rikosten aikaan hän oli 8–9-vuotias.

Auerin toiseksi nuorin tytär todisti viime viikon torstaina oikeudessa. Sitä edeltävällä viikolla oikeus kuuli Auerin nuorinta tytärtä.

Aikuistuttuaan Auerin kolme nuorinta lasta peruivat puheensa lapsuuden aikaisista tapahtuvista ja väittävät nyt, ettei mitään rikoksia koskaan tapahtunut. Lasten mukaan kertomukset äidin ja vanhimman siskon kauheista teoista syntyivät sijaisvanhempien painostuksesta.

Auerin vanhin tytär on alusta saakka kertonut, ettei perheen lapsiin ole koskaan kohdistettu syytteiden mukaisia vakavia väkivalta- ja seksuaaliväkivaltatekoja.

Auer ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukka (aiemmalta nimeltään) ovat suorittaneet jo tuomionsa väkivalta- ja seksuaalirikoksista, joista syyttäjä vaatii heille nyt rangaistusta. Syyttäjän mukaan rikosten uhreja ovat Auerin lapset. Auer tuomittiin aikoinaan 7,5 vuoden ja Kukka 10 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Jos oikeus tuomitsee heidät syyllisiksi, he eivät joudu enää vankilaan, syyttäjä tyytyy aiempaan tuomioon. Jos oikeus vapauttaa heidät syytteistä, he ovat oikeutettuja hakemaan korvauksia syyttömänä vankilassa istumastaan ajasta.

