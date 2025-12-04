Anneli Aueria ja Jens Kukkaa (aiempi nimi) koskeva seksuaalirikosjuttu jatkuu tänään Turussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Aamupäivällä salissa kuultiin Auerin ex-miesystävää Jens Kukkaa. Iltapäivän puolella oikeus kuulee Auerin veljeä, joka toimi Auerin lasten sijaisisänä.

Syyttäjä vaatii Auerille ja Kukalle rangaistusta yhteensä 18 väkivalta- ja seksuaalirikoksesta. Kummatkin kiistävät kaikki rikokset. Syyttäjän mukaan uhreja ovat Auerin lapset.

MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa sijaisisän kuulemista.

Kello 12.23

Syyttäjä kysyy nyt, miten lapset päätyivät asumaan Auerin veljen ja tämän vaimon luo. Veljen mukaan tarina on pitkä.

– Meidän mielestämme paras ratkaisu olisi ollut, että lapset olisi sijoitettu SOS-lapsikylään asumaan. Siellä asuu muitakin traumatisoituneita lapsia. Juttelimme asiasta Annelin kanssa vankilassa. Hän ei tykännyt yhtään siitä ajatuksesta, vaan hermostui. Anneli alkoi painostaa ja syyllistää meitä, veli kertoo.

– Pohdimme sitten asiaa ja myönnyimme tähän, eli ottamaan lapset asumaan meille. Me olemme lapseton pariskunta, joten se oli meille järkyttävä elämänmuutos. On aivan eri asia, jos perheeseen syntyy lapsi kuin että yhtäkkiä kotiin muuttaa neljä lasta.

Kello 12.14

Auerin veli kertoo aluksi, että hän tapasi Anneli Aueria ja tämän perhettä lähinnä juhlapyhinä ennen Jukka S. Lahden kuolemaa. Yleensä perheet tapasivat Auerien vanhempien luona.

Veli kertoi, ettei heitä kutsuttu Anneli Auerin perheen luo, vaikka he olisivat voineet vaimonsa luona kyläillä siskon luona.

Kello 12.09

Yleisö päästettiin nyt saliin ja sijaisisän kuuleminen alkaa. Kiharatukkainen mies istuu oikeussalin etuosassa lippalakki päässään.